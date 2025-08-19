Министр иностранных дел РФ сделал заявление и о встрече Путина с Зеленским.

Россия якобы никогда не ставила целью захватить Крым или Донбасс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, главной задачей оккупантов была "защита русских людей".

Кроме того, в интервью росСМИ Лавров вспомнил о прошедшем саммите между Россией и США, заявив, что он проходил в "хорошей атмосфере", ведь президент США Дональд Трамп "искренне хочет достичь мира".

"Было ясно, что глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят добиться результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным", — отметил он. А потом не забыл противопоставить "конструктивную позицию США" позиции европейских лидеров, которые, по его словам, на каждом шагу настаивали только на прекращении огня, и что после этого они продолжат поставлять оружие Украине.

Видео дня

Также Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от двусторонних, ни от трехсторонних форм работы. Однако для того, чтобы контакты с участием первых лиц происходили, необходимо, по его словам, готовить их "крайне тщательно". Не обошлось без "напоминаний", что безопасность России и "права россиян в Украине" необходимо уважать, иначе долгосрочные договоренности в таком случае будут невозможны.

Мирное урегулирование войны в Украине - роль России

Ранее УНИАН сообщал, что Путин не пойдет на компромиссы. По словам немецкого политолога, если встреча кремлевского диктатора и Владимира Зеленского состоится, и если она будет неуспешной — США и Европа должны координировать свои действия.

Мерц, в свою очередь, рассказал, когда состоится встреча Путина и Зеленского. По словам канцлера Германии, это должно произойти в течение следующих двух недель. Однако еще неизвестна локация.

Вас также могут заинтересовать новости: