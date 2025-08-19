События сериала разворачиваются в Дублине и Нью-Йорке

Этой осенью на Netflix выйдет исторический драматический телесериал "House of Guinness", который расскажет об одной из самых известных пивоваренных династий Европы.

Как пишет Tudum, создатель культового сериала "Острые козырьки" Стивен Найт погрузит зрителей в 1860-е годы, когда после смерти сэра Бенджамина Гиннеса его четверо взрослых детей - Артур, Эдвард, Анна и Бен - получают в наследство пивоварню, которая уже стала мировым брендом:

"Это удивительная история о семье, которая случайно стала наследницей крупнейшей пивоварни в мире. Они молоды, и им поручено задание взять на себя управление этим невероятно успешным брендом. Первый приоритет: не испортить все. Второй приоритет - сделать Guinness еще большим".

Главные роли в сериале сыграли Энтони Бойл, Луис Партридж, Эмили Ферн, Финн О'Ши, Джеймс Нортон, Нив Мак-Кормак, Шеймус О'Хара, Джек Глисон, Майкл Мак-Элгеттон и другие.

Видео дня

Все восемь серий сериала будут доступны на Netflix с 25 сентября 2025 года. Сериал обещает стать мощной драмой о семейных интригах, амбициях и наследстве, охватывающей два континента.

Другие сериалы от Netflix

Напомним, на днях появился официальный трейлер третьего сезона политического триллера "Дипломатка" с Кэри Рассел в главной роли. Фанаты смогут насладиться новыми политическими интригами уже осенью.

Кроме того, был продлен на второй сезон сериал "Отдел нераскрытых дел", который получил большую популярность среди зрителей Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: