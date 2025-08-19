Парламент проголосовал за законопроект о поддержке семей в период до и после рождения ребенка.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью. Документ предусматривает единовременную выплату при рождении первого, второго или любого последующего ребенка в размере 50 тысяч гривень.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что за правительственный законопроект №13532 о системе поддержки семей в период до и после рождения ребенка проголосовало 290 народных депутатов.

"Больше денег при рождении ребенка. Единовременная выплата при рождении первого, второго или любого последующего ребенка возрастет до 50 000 грн. Ранее эта сумма составляла 41 280 грн, из которых часть выплачивалась ежемесячно. Теперь - одной суммой", - сообщил нардеп.

При этом добавил, что "Пакет малыша" останется, но "станет более гибким". Если раньше этот набор можно было получить только после рождения ребенка, то теперь его можно будет заказать уже с 36 недели беременности. Также нардеп сообщил, что ежемесячная дородовая помощь будет составлять 7000 грн.

"Если беременная женщина не имеет страхового стажа (не работает официально), ей будут выплачивать ежемесячно по 7000 грн в период беременности", - добавил он.

По его словам, будет выплачиваться такая же сумма ежемесячно на ребенка до 1 года.

"Если мама, папа или бабушка/дедушка остается дома ухаживать за ребенком до 1 года - государство будет выплачивать помощь (планируется 7000 грн в месяц)", - сообщил он.

Также народный депутат информирует, что, согласно законопроекту, "еЯсли" - это помощь родителям, которые возвращаются на работу.

"Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год - можно получать компенсацию за детсад (примерно до 8000 грн ежемесячно). Или же государство будет платить за того из родителей, кто после года остается дома с ребенком, ЕСВ, чтобы не терялся страховой стаж для пенсии", - отмечает нардеп.

Политик указал, что вводится единовременная выплата в размере 5000 грн каждому первокласснику, то есть речь идет о "Пакете школьника" - деньги на приобретение вещей в школу.

"Без привязки к доходу семьи - для всех", - подчеркнул Железняк.

Выплаты на детей в Украине - главные новости

Министерство социальной политики разработало законопроект, в котором предлагается изменить нынешнюю систему выплат при рождении ребенка.

В свою очередь первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что на каждого ребенка выплатят 50 000 гривень единовременным платежом.

Кроме того, 7 июля стало известно, что родители первоклассников получат деньги на подготовку детей к школе. А уже 18 августа правительство запустило программу "Пакет школьника".

