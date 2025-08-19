Ученые провели эксперимент на мышах.

Среда с низким содержанием кислорода, подобная воздуху вокруг базового лагеря Эвереста, может быть главным фактором в борьбе с болезнью Паркинсона и даже в ее лечении. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, передает The Independent.

Ученые выяснили, что нарушение клеточных процессов в мозге вызывает накопление избыточных молекул кислорода, что приводит к симптомам болезни Паркинсона.

"Избыток кислорода, как представляется, способствует разрушению клеток мозга, что позволяет предположить, что ограничение потребления кислорода может помочь замедлить или обратно развить симптомы", - уверяют исследователи из Гарвардской медицинской школы.

Известно, что пациенты с болезнью Паркинсона страдают от прогрессирующей потери нейронов в мозге, в результате чего они дрожат, а их движения замедляются. В целом эта болезнь поражает более 10 млн человек во всем мире.

"Нейроны, пораженные болезнью Паркинсона, также склонны к накоплению токсичных скоплений белков, которые называются телами Леви, и некоторые исследования показывают, что эти скопления препятствуют функционированию митохондрий, энергетических центров клеток", - добавляют в материале.

В частности некоторые случаи свидетельствуют о том, что люди с болезнью Паркинсона, скорее всего, чувствуют себя лучше на больших высотах.

"На основе этих данных мы очень заинтересовались влиянием гипоксии на болезнь Паркинсона", - рассказал автор исследования Фумито Ичиносе.

"Сначала мы увидели, что низкий уровень кислорода может облегчить симптомы, связанные с мозгом, в некоторых редких заболеваниях, которые поражают митохондрии, таких как синдром Ли и атаксия Фридрейха... Это вызвало вопрос: может ли то же самое быть правдой для более распространенных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона?", - отметил Вамси Мута, другой автор исследования.

Во время исследования ученые вызвали у мышей симптомы, похожие на болезнь Паркинсона через инъекции им скоплений белков α-синуклеина, которые способствуют образованию тел Леви.

После чего они разделили мышей на две группы:

одна дышала обычным воздухом с 21% кислорода;

другая постоянно находилась в камерах с 11% кислорода, что сопоставимо с жизнью на высоте около 4800 метров.

Ученые выяснили, что всего через три месяца после введения инъекций белка α-синуклеина мыши, которые дышали обычным воздухом, имели высокий уровень тел Леви, мертвых нейронов и серьезные проблемы с движением.

В то же время мыши, которые содержались в условиях низкого содержания кислорода, не потеряли ни одного нейрона и не имели проблем с движением, несмотря на развитие тел Леви.

"Результаты показывают, что гипоксия не могла остановить образование тел Леви, но защищала нейроны от вредного воздействия этих белковых скоплений. Исследователи надеются, что эти выводы могут стать новым способом интерпретации и лечения болезни Паркинсона без воздействия на α-синуклеин или тела Леви", - добавляют в The Independent.

Исследователи также обнаружили, что лечение низким уровнем кислорода до сих пор действовало, даже когда гипоксия была введена через шесть недель после инъекции, когда симптомы уже появились.

По словам ученых, через шесть недель моторные навыки мышей восстановились, их тревожное поведение исчезло, а потеря нейронов в мозге прекратилась.

"Анализируя клетки мозга мышей, ученые обнаружили, что мыши с симптомами Паркинсона имели гораздо более высокий уровень кислорода в некоторых частях мозга, чем контрольные мыши и те, что дышали воздухом с низким содержанием кислорода. Они предполагают, что избыток кислорода, вероятно, был следствием дисфункции митохондрий", - подчеркивают в материале.

Ученые объяснили, что поврежденные энергетические центры клеток не могли эффективно использовать кислород, поэтому его уровень накапливался до вредного.

"Слишком много кислорода в мозге оказывается токсичным. Уменьшая общий объем кислорода, мы лишаем источник питания для этого повреждения", - заметил доктор Мута.

Несмотря на то, что результаты исследования являются обнадеживающими, ученые предостерегают, что нужны дополнительные эксперименты, прежде такие методы можно будет использовать для лечения болезни Паркинсона у людей.

"Это может быть не лечением для всех типов нейродегенерации... но это мощная концепция, которая может изменить наше представление о лечении некоторых из этих заболеваний", - подытожил доктор Мута.

