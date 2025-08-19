Судя по кадрам, Хэгрид ведет юного волшебника покупать школьные принадлежности.

Съемки сериала "Гарри Поттер" от HBO в центре Лондона приковали внимание фанатов и даже остановили движение транспорта.

Daily Mail опубликовал видео с актером Ником Фростом, который примерил образ Хагрида, и 11-летним Домиником Маклафлином, исполняющим главную роль Гарри Поттера. Комедийная звезда в образе бородатого великана шагал по улицам неподалеку Лондонского моста, а рядом шел юный актер в круглых очках, рюкзаке и куртке.

Внимательные зрители заметили интересный технический прием: Фрост, чей рост 170 сантиметров, на съемочной площадке выглядит значительно выше благодаря специальной маске с черными метками для графического увеличения и использованию дублера. Именно так в кино и сериалах визуально создают иллюзию 3,5-метрового Хагрида. Один из дублеров актера даже попал в кадры прохожих возле супермаркета и паба, когда команда снимала сцену возле "Дырявого котла".

В соцсетях мнения фанатов разделились: некоторые считают, что новый Хагрид выглядит странно. Но несмотря на споры, интерес к адаптации только растет, а каждый новый снимок с площадки становится отдельной новостью для фанатского сообщества.

Сериал о "Гарри Поттере"

Проект, который HBO анонсировало еще в апреле 2023 года, стал одной из самых ожидаемых телевизионных премьер.

В мае этого года был официально подтвержден актерский состав: Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону - Арабелла Стэнтон, а Рона - Алистер Стоут.

14 июля на странице HBO появилась фотография Маклафлина в образе юного волшебника. Тогда же стало известно, что съемки сериала официально стартовали.

Экранизация книг Джоан Роулинг считается очень амбициозной идеей, поскольку серия фильмов о Гарри Поттере имеет огромное количество поклонников, которые очень критично относятся к "посягательству" на историю их детства.

