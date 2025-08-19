Некоторые эксперты не исключают, что "черное золото" в 4 квартале 2025 года будет, в среднем, стоить 58 долларов за баррель.

Цены на нефть 19 августа снизились, на фоне заявления президента США Дональда Трампа о потенциальных трехсторонних переговорах с участием американского лидера, Владимира Зеленского и Владимира Путина, которые, вероятно, могут привести к снятию санкций с российского "черного золота", сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 53 цента, до 66,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 44 цента, до 62,98 доллара за баррель.

Издание отмечает, что Трамп настаивает на скором завершении российско-украинской войны, но Украина и европейские союзники опасаются, что американский лидер будет пытаться навязать Украине мирное соглашение на российских условиях.

"Цены на нефть в значительной степени реагируют на результаты недавних встреч между Трампом и Путиным и Трампом и Зеленским, и хотя мирное соглашение или прекращение огня не кажется неизбежным, был достигнут определенный прогресс, и шансы на дальнейшую эскалацию или усиление санкций против России со стороны США или Европы, возможно, уменьшились", - сказал ведущий аналитик по вопросам энергетики в DBS Bank Сувро Саркар.

Если же новых санкций против потребителей российской нефти не будет на горизонте, то некоторые аналитики ожидают дальнейшего удешевления "черного золота".

"Это приведет к удешевлению нефти до 58 долларов за баррель в четвертом квартале 2025-го и первом квартале 2026-го года", - отметил глава сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек, добавив, что в противном случае "черное золото" вернется к росту.

Цены на нефть и переговоры Зеленского и Трампа

Цены на нефть 15 августа снизились, поскольку эксперты ожидают, что на рынке до июня 2026 года будут сотни тысяч баррелей "лишней" нефти. Вместе с тем, по итогам торговой сессии 18 августа, которая частично происходила во время встреч Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, котировки возобновили рост.

По данным СМИ, во время встречи Зеленского и Трампа украинский лидер допустил "пропорциональный обмен территориями", хотя публично глава государства неоднократно отрицал такую возможность.

После встречи с Зеленским американский лидер сообщил, что позвонил Путину и начал работу над организацией встречи украинского президента с Путиным.

