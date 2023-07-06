Сегодня Зеленский находится в Болгарии, вероятно, оттуда он поедет в соседнюю Турцию.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит должен состояться до запланированного на следующей неделе саммита НАТО в Вильнюсе, пишет турецкое издание Sabah.

Никаких подробностей относительно визита Зеленского в Турцию не сообщается. В настоящее время украинский президент находится с визитом в соседней с Турцией Болгарии, что позволяет предположить встречу с Эрдоганом уже сегодня-завтра.

Темы обсуждения тоже пока неизвестны. Издание Sabah подает лишь общий контекст происходящего и напоминает, что 17 июля истекает срок действия так называемой "Зерновой сделки", продлять которую Россия ранее отказалась. В прошлом подобные категоричные отказы из Москвы уже звучали, но тогда под давлением Анкары Кремль снова соглашался на продление.

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Саммит НАТО в Вильнюсе – последние новости

11-12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО, который в значительной степени будет посвящен вопросам российско-украинской войны, поддержки Украины и перспективе украинского членства в НАТО. Президент Владимир Зеленский уже получил приглашение на саммит, но пригрозил, что не поедет туда, если там Украина не получит конкретных ответов по перспективе членства.

В то же время глава военной разведки Кирилл Буданов заявил, что этот саммит не станет для Украины поворотным моментом. По его словам, ожидания украинцев не оправдаются: будут сказаны "какие-то слова", но ничего сверх этого не произойдет.

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