На трехсторонней встрече обсуждался и вопрос окончания войны между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Об этом он сказал после встречи 18 августа во Львове, пишет "Суспільне".

Вместе с тем, как заявил президент Турции, по результатам встречи, и Зеленский, и Гутерриш соглашаются с тем, что война в Украине должна быть закончена за переговорным столом.

А вот представитель ОНН Фархан Хак по итогам сегодняшних переговоров во Львове подчеркнул, что до переговоров между Киевом и Москвой относительно прекращения боевых действий в Украине еще далеко.

Отметим, недавно президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России, а в случае проведение "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с Украиной для Москвы будут закрыты.

Напомним, сегодня во Дворце Потоцких (Львов) состоялась встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша. Она проходила в закрытом для прессы режиме и длилась 40 минут.

На встрече также присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Анонсировалось, что на встрече будут обсуждаться шаги, которые можно сделать для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем.

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