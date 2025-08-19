Пока неизвестно, когда будет премьера ленты.

Стриминговый сервивис Netflix объявил о продолжении детективного сериала "Отдел нераскрытых дел" (Dept. Q).

Как пишет издание Variety, во втором сезоне актер Мэтью Гуд снова появится в роли Карла Морка - главного инспектора детектива в Эдинбурге. По сюжету, после стрельбы, получив травму, он становится единственным членом отдела расследования нераскрытых дел полицейского отдела. Главной задачей станет распутывание дела пропавшего прокурора Мерритта Лингарда. К слову, как и первый сезон, второй будут снимать в Эдинбурге.

"Мы с нетерпением ждем возвращения к Карлу Морку и его группе знаменитых неудачников в "Отдел нераскрытых дел". Нам уже хочется увидеть, что Морк и его команда откроют во втором сезоне... Мы благодарим за смелость Netflix снова дать им волю", - отметили создатели сериала.

Кстати, как и раньше, Скотт Фрэнк будет сценаристом и режиссером ленты, а также исполнительным продюсером вместе с Робом Буллоком и Шарлоттой Мур.

Что известно о сериале "Отдел нераскрытых дел" (Dept. Q)

Сериал основан на одноименном цикле романов датского писателя Юсси Адлер-Олсена. Премьера первого сезона состоялась в мае этого года. Кинолента получила 88% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и шесть недель была в топ-10 сериалов Netflix.

