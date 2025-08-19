Девушка призналась, что ее поездка в Италию могла бы быть еще более насыщенной и стабильной, если бы она знала кое-что заранее.

Италия – одна из самых посещаемых стран мира, однако многие туристы, отправляющиеся туда впервые, совершают ряд одинаковых ошибок, способных подпортить впечатление.

Так произошло и с трэвел-журналисткой Business Insider Джои Хадден, которой было о чем сожалеть после ее первой поездки в Италию.

"Я никогда не думала, что стану таким надоедливым туристом, пока не попала в Венецию. Я и представить себе не могла, что пожалею о посещении Колизея в Риме. Я и представить себе не могла, что буду так расстраиваться из-за одной ночи в Милане. Но, как я уже поняла, работая трэвел-журналистом, я совершаю ошибки каждый раз, когда посещаю новое место", – отметила она.

Джои рассказала, что ее первый визит в Италию состоялся в октябре 2022 года во время двухнедельного путешествия с рюкзаком по Европе, во время которого она проехала на поезде по четырем странам и провела шесть дней, исследуя три итальянских города – Венецию, Рим и Милан.

"У меня был потрясающий отпуск, но он мог бы быть еще более насыщенным и стабильным, если бы я знала кое-что заранее", – добавила туристка.

Пять ошибок новичков в Италии

1. Желание впихнуть побольше городов в короткую поездку. "За шесть дней мне предстояло посетить три города, и моя поездка в Италию ощущалась как гонка. Она началась с двухдневной остановки в Венеции, и, не успев оглянуться, я уже была в Риме. Примерно через 48 часов я уже ехала на поезде в Милан, где провел всего одну ночь, а затем пересела на поезд до другого европейского города", – посетовала Джои.

Она пояснила, что из-за слишком быстрого темпа путешествия ей казалось, что она постоянно куда-то спешит.

"Поездка в Милан на одну ночь меня не удовлетворила. Если бы я выбрала только один город, я бы больше концентрировалась на происходящем и заботилась об окружающей среде", – добавила девушка.

2. Поездка в октябре не помогла избежать толп. "Путешествие в Европу летом кажется не самой лучшей идеей. В пик сезона самые жаркие направления континента переполнены туристами. Поэтому я подумала, что, забронировав поездку в октябре, в межсезонье, я избежу длинных очередей и загороженных видов. Ну, я ошибалась. В Венеции и Риме я шаркала по мощеным улицам, застревая в пробках. Я еле волочила ноги по переполненным туристами мостовым. Я рассматривала древние достопримечательности, такие как Колизей, через экраны телефонов стоящих передо мной людей. Так что в следующий раз, когда поеду в Италию, я поеду зимой", – заявила Джои.

3. В Венеции не следовало бронировать жилье за пределами города. "Три ночи в замке за 360 долларов – предложение, от которого я не могла отказаться. В конце концов, это была уникальная возможность поспать как королева в башне Кастелло ди Ронкаде, расположенной всего в получасе езды от Венеции. Хотя мое пребывание было чудесным и совсем не дорогим, я пожалела, узнав, что однодневные поездки могут усугубить ажиотаж в таких местах, как Венеция, увеличивая толпу, но не принося при этом городу деньги за проживание", – поделилась впечатлениями туристка.

Она пояснила, что не ночуя в самом городе, туристы не вносят должный вклад в местную экономику.

4. Следует изучать местный этикет перед поездкой. "Что касается туристического этикета, я ошибалась, полагая, что мое чувство элементарной вежливости мне поможет. После пешеходной экскурсии по Венеции я надеялась пообедать, но все рестораны, мимо которых я проходила, были переполнены. Голодная и разгоряченный, я в конце концов решил сойти с дороги и встала в очередь за мороженым, а затем села на тенистой ступеньке, чтобы насладиться им. Когда я собиралась откусить первый кусочек, полицейские замахали мне руками – жест, который я воспринял только как знак "вставай". И вот я нарушила правила этикета, что, по законам Венеции, может повлечь за собой штраф", – пояснила Джои.

5. Не стоит слишком зацикливаться на планировании. "В Риме и Венеции у меня был жесткий график. Я заказывала экскурсии и планировала каждый час своего дня, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей. Каждое место, куда я отправлялась, было тем, что я видела в кино и в Instagram. Увидеть эти знаменитые места своими глазами было захватывающе, но мне казалось, что я упускаю возможность испытать это чудо", – расскала туристка.

В итоге, доехав до Милана, девушка отказалась от своих планов и прогулялась по городу в надежде открыть что-то новое.

"И это сработало. Я наткнулась на замок XV века, который я никогда не видела в социальных сетях – Кастелло Сфорца. Пройдя через ворота, я почувствовала, будто попала в сказку. Меня окружали кирпичные стены и башни, увитые виноградной лозой. Исследование территории этого замка доставило больше удовольствия, чем прогулка на гондоле в Венеции или экскурсия в Колизей в Риме. И, думаю, потому, что я этого не ожидала. В следующий раз, когда я поеду в Италию, я выделю время, чтобы найти больше сюрпризов", – подытожила она.

Другие полезные советы по поводу посещения Италии

Как сообщал УНИАН, ранее итальянский трэвел-журналист Анджело Зинна дал несколько полезных советов, как исследовать Италию с ограниченным бюджетом.

В свою очередь журналистка Келси Вламис поделилась несколькими дельными советами, как избежать толп в страдающей от чрезмерного туризма Венеции.

