Это точно не единственный киноляп.

Поклонники культового сериала "Друзья" нашли в одной из серий деталь, которую многие ранее не замечали.

В шестом сезоне, эпизоде 13, внимательные зрители заметили, что в кадре с Мэтью Перри (Чендлер) и Кортни Кокс (Моника), которые сидят на диване в ее квартире, позади в кухне видно оператора с камерой. Речь идет о серии, в которой к Дженнифер Энистон (Рэйчел) приехала Риз Уизерспун (младшая сестра героини).

Эта находка появилась в TikTok-видео пользователя @friends.af, которое быстро набрало популярность. Часть зрителей объясняет, почему раньше этого не замечали. На старых телевизорах с форматом 4:3 "лишних" деталей в кадре не было видно, а на современных экранах 16:9 они появляются.

Интересные факты о "Друзьях"

Сериал выходил на телеканале NBC с 1994 по 2004 год, всего сняли 10 сезонов и 236 эпизодов. Его создали Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а действие разворачивается в Нью-Йорке, где шестеро друзей - Моника, Росс, Чендлер, Рэйчел, Джои и Фиби - делят будни, влюбляются, ссорятся, мечтают и взрослеют вместе.

Несмотря на простую идею, сериал стал культурным феноменом и до сих пор остается одним из самых популярных ситкомов в мире. Сначала проект имел совсем другие рабочие названия: "Insomnia Café", "Friends Like Us" и "Six of One", но в итоге создатели остановились на коротком и лаконичном "Friends".

Известно, что актеры сначала получали по 22 тысячи долларов за серию, но уже в последних сезонах благодаря коллективным переговорам добились рекордного гонорара - по миллиону за эпизод.

Дэвид Швиммер стал первым утвержденным актером, и многие сценарии подстраивали именно под его Росса, тогда как Мэтью Перри мог вообще не появиться в сериале, так как уже играл в другом пилоте о багаже инопланетян, который, к счастью, провалился.

В сериале снялось немало звезд в ролях-камео: Брюс Уиллис, Брэд Питт, Джулия Робертс, Джордж Клуни, Шон Пенн и другие, причем Брюс Уиллис даже согласился сыграть бесплатно, потому что проиграл спор Мэттью Перри.

