Воры украли деньги и важные документы.

Известную украинскую блогершу и ведущую Алину Шаманскую ограбили в США.

Об инциденте она рассказала в своем Instagram. В частности, блогерша отметила, что была на концерте в Лас-Вегасе. Однако после завершения шоу заметила, что ее сумка исчезла, в которой были деньги и документы.

"В конце концерта я поняла, что меня ограбили! У меня украли сумку с деньгами (около 2 тысяч долларов), всеми документами, включая загранпаспорт с визой США на 10 лет, микрофон", - написала блогерша.

Видео дня

Теперь Шаманская, которая осталась без документов, не знает, когда сможет вернуться в Украину.

"Мой вылет из США в Украину под реальной угрозой! Ведь у меня нет паспорта! Я сильно соскучилась по сыну, должна провести его в школу на первый звонок. Да и съемки расписаны фактически ежедневно после возвращения", - добавила Алина.

Напомним, недавно популярный украинский певец BRYKULETS заявил об ограблении. По его словам, грабители украли у него значительную сумму денег.

