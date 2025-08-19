Многие жители Донбасса считают, что отказ от украинских территорий недопустим.

Президент США Дональд Трамп говорил о том, что в рамках возможного мирного соглашения Украине и России придется провести "обмен территориями". Вероятнее всего, это будет означать передачу Луганской и Донецкой областей под контроль РФ.

Журналисты The Washington Post пообщались с жителями Донецкой области, чтобы выяснить, готовы ли они на территориальные компромиссы ради мира. Как выяснилось, многие из них категорически против этой идеи, несмотря на регулярные обстрелы со стороны России.

Как жители Донбасса относятся к идее "обмена территориями" с РФ

35-летний житель Белозерского Александр Булка рассказал журналистам, что перед саммитом Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске он возлагал большие надежды на то, что эти переговоры приведут хотя бы к частичному прекращению огня. Уже на следующее утро после встречи лидеров США и РФ мужчина получил тяжелые ранения в результате падения российской авиабомбы на соседнее здание. Медики доставили его в больницу в Краматорске, где ему оказали необходимую помощь.

Журналисты поделились, что на больничной койке рядом с Александром Булкой лежал Александр Петренко, мирный житель, владелец бизнеса в Белозерском. Он рассказал, как российский беспилотник врезался в его автомобиль, пока они с отцом пытались вывезти вещи из магазина электроники. Это была его вторая травма во время полномасштабной войны. Еще в 2022 году оккупанты ранили его в ногу.

"Зачем нам уезжать отсюда? Многие мои друзья погибли", - заявил Александр в ответ на вопрос, поддерживает ли он "обмен территориями" с РФ ради мира.

Также в больнице был 44-летний украинский солдат Юрий Зубков. Он был ранен во время боя в Часовом Яру.

"Что, вы хотите, чтобы я отдал свой дом кому-то другому? Я здесь родился. Я здесь живу. Я буду сражаться за это место. Трамп должен понять, что это будет равносильно отказу США от Калифорнии и просьбе всем американским войскам уйти", - сказал журналистам защитник.

33-летний Эдуард Сторик, который покинул Бахмут в начале полномасштабной войны, а теперь эвакуирует мирных жителей из других прифронтовых городов, в разговоре с журналистами заявил, что встречи Трампа с Путиным и Зеленским ни к чему не приведут. По его словам, все эти громкие заявления о прогрессе в достижении мира являются пустыми.

"Я уже смирился с тем, что полностью потерял дом. Я бездомный", - подчеркнул он.

Также журналисты побывали в Славянске, где пообщались с 28-летней местной жительницей Юлией и ее свекровью Ларисой. Их семья уже эвакуировалась из Славянска в начале полномасштабной войны, но вернулась годом позже.

"Донбасс - это Украина. Я не хочу ничего ни на что менять", - сказала журналистам Лариса.

60-летняя жительница Славянска Ирина Новакова заявила, что категорически против того, чтобы отдать Донбасс Путину.

"Кто ему Донбасс отдаст? Никто этого не сделает. Нам здесь не нужна Россия. Нам нужно, чтобы Славянск был Украиной", - добавила он.

Вопрос территорий останется между Зеленским и Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что вопрос территорий останется между ним и главой Кремля.

Зеленский сообщил, что Россия предложила двустороннюю встречу Украина-Россия, а затем - трехстороннюю. Он отметил, что Украина готова к любым форматам на уровне лидеров.

