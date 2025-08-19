Один шершень может убить до 50 пчел за день.

Азиатский шершень терроризирует европейских пчеловодов уже более двух десятилетий, что сказывается на ценах на мед. Ученые, возможно, наконец-то нашли способ остановить их распространение.

Издание Euractiv пишет, что черно-оранжевый Vespa velutina, длиной около трех сантиметров с желтыми ногами, впервые появился во Франции в 2004 году, вероятно, спрятавшись в партии керамики из Китая. С тех пор он распространился на другие страны Европы. Пчеловоды в пострадавших регионах сообщают о потерях до 50% ульев, причем каждый шершень способен убивать до 50 пчел в день, а в каждом гнезде обитает несколько тысяч шершней.

"Они распространяются как лесной пожар", — сказала Софи Грей, исследовательница из Университета Саутгемптона в Великобритании.

Одно гнездо шершня может уничтожить весь улей за несколько дней, и их нелегко обнаружить, поскольку они могут находиться под землей, в скворечниках, кустах или на высоте 15 метров на дереве. Глобальное потепление усугубляет угрозу, позволяя большему количеству шершней пережить зиму и оставаться активными с июня по ноябрь.

По самым пессимистичным прогнозам, азиатские шершни будут обходиться французской экономике в 30,8 млн евро в год. Чтобы сдержать рост популяции шершней, пчеловоды в ЕС приняли ряд мер для защиты ульев.

Но Грей и ее команда считают, что они сделали прорыв, который может помочь решить эти проблемы - отслеживание жужжания шершней.

Их исследования показывают, что азиатские шершни жужжат с громкостью около 51 децибела и основной частотой 125 Гц. С помощью направленного микрофона гнезда можно обнаружить на расстоянии до 20 метров и отличить от пчел или европейских шершней. Возможность быстро обнаруживать гнезда шершней может стать важным прорывом для пчеловодов, поскольку после обнаружения шершня начинается гонка со временем.

"Обычно после обнаружения гнезда требуется два-три дня, чтобы его найти. К тому времени шершни могут уничтожить улей с 20 000 пчел", - пояснила Грей.

Вредители в Украине - послдение новости

В Украине заметили целые стаи саранчи. Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко рассказал, что основной причиной размножения саранчи стала засушливая из-за изменений климата весна.

В то же время в Госпродпотребслужбе ответили, успокоили тех, что переживал из-за того, что будет с посевами из-за нашествия саранчи. Там подчеркнули, что основной источник питания саранчи - камыш и дикорастущие травы.

Позже стало известно, что в некоторых областях Украины ввели карантин из-за нового вредителя – картофельной и томатной моли.

