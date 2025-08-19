Европейские лидеры во время встречи с Трампом и Зеленским заверили, что предоставят Украине гарантии безопасности.

Североатлантический альянс (НАТО) выдержал испытание на прочность во время встречи европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, которая состоялась 18 августа. Об этом пишет Politico.

Лидеры Европы прибыли в Вашингтон с опасением, что Трамп объединится с Путиным и попытается заставить Зеленского заключить несправедливую и опасную сделку.

"Поэтому лидеры, среди которых были Кир Стармер из Великобритании, Эммануэль Макрон из Франции и Фридрих Мерц из Германии, отменили свои планы, чтобы прилететь и выступить дипломатической защитой для Зеленского, защищая его от того, что, как они опасались, могло стать повторением взрывной конфронтации в Овальном кабинете в феврале. Однако на этот раз все было иначе", - анализирует издание.

Видео дня

Как подчеркнули в материале, президент Украины "устранил один раздражитель", а именно - надел костюм. Также он передал письмо Мелании Трамп от своей жены Елены, в котором говорится о благодарности за то, что она подняла перед Путиным тему похищения 20 тысяч украинских детей.

"Все это задало новый тон. Взвешенность, сдержанность и дипломатичность - это не слова, которые обычно ассоциируются с Трампом, но он проявил все три перед камерами на пресс-конференции с украинским лидером, когда журналисты забросали их вопросами, надеясь разоблачить разногласия между ними и настроить их друг против друга, особенно в отношении того, следует ли позволить Украине вступить в НАТО. Ни один из них не поддался на провокацию. На самом деле Трамп казался почти защитником Зеленского", - отметили в Politico.

Когда у Трампа спросили о членстве в НАТО и гарантиях безопасности для Украины, он ответил, что пока ничего не решено и что этот вопрос нужно обсудить с европейскими лидерами, которые "нервно следили за ходом встречи".

Также президент США заявил, что европейские страны будут "первой линией обороны" в вопросе гарантий безопасности, однако это не означает, что они будут одиноки.

"Европейские страны возьмут на себя значительную часть бремени. Мы поможем им и сделаем это очень безопасным", - заверил Трамп.

В то же время в Politico отмечают:

"Европейцы приветствовали публичное обещание Трампа о присоединении США к соглашению по безопасности для Украины, подобной НАТО, как "прорыв". Конечно, все это еще очень размыто, и вряд ли США хотят предоставлять оружие или отправлять войска. Но дискуссия снова возвращается к вопросам поддержки, разведки и крупных соглашений о поставках оружия".

В издании подчеркнули, что сейчас такие заявления Трампа являются более существенными, чем его предыдущие предположения о том, что Путин будет придерживаться соглашения или не будет атаковать.

"Европейская сторона знает, что Трамп изменчив и не считает ничего само собой разумеющимся. Мерц признался, что теперь процесс станет сложнее. Перед приездом Макрон отметил, что не верит в то, что Путин стремится к миру, а лишь давит на полную капитуляцию Украины", - напомнили в публикации.

В свою очередь британский чиновник в комментарии для Politico отреагировал на встречу и отметил, что к миру "еще долгий путь". Однако Путин уже не будет улыбаться так самодовольно, как в пятницу во время саммита на Аляске.

"В общем, это был плохой день для Путина, поскольку Запад снова объединился, а США вернулись в его круг", - заверил британский чиновник.

Встреча в Вашингтоне 18 августа - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Вашингтоне. Он отметил, что это действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и людей в стране.

"Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", - заверил глава государства.

В то же время в Bloomberg написали, что после встречи в Вашингтоне Запад немедленно начнет работу над гарантиями безопасности для Украины. Такие гарантии будут сосредоточены на укреплении Вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, в том числе и численности войск. Также цель партнеров заключается в том, чтобы избежать требований РФ по ограничению численности Вооруженных сил Украины в рамках вероятного соглашения о прекращении войны.

Вас также могут заинтересовать новости: