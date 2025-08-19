Ни один продукт не "растапливает" жир на животе. Некоторые закуски могут помочь поддерживать жировой обмен, стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать уровень энергию, чтобы тренировка была эффективнее.
Издание Eat This, Not That пообщалось с сертифицированным диетологом Тарой Коллингвуд, которая назвала 7 продуктов, которые можно съесть перед тренировкой, чтобы сжечь максимум жира.
Овсянка
"Этот отличный источник клетчатки "содержит медленно усваиваемые углеводы, которые дают энергию для активности, не вызывая всплеска инсулина", — говорит Коллингвуд.
Греческий йогурт с ягодами
"Белок плюс антиоксиданты, плюс полезные углеводы для энергии", — говорит Коллингвуд.
Старайтесь выбирать простой греческий йогурт, а не ароматизированный, так как в сладких вариантах высокое содержание калорий.
Банан с ореховым маслом
Если у вас нет времени на полноценный прием пищи, возьмите банан и добавьте ложку орехового масла.
"Быстрые углеводы для энергии, белок и полезные жиры, чтобы вы оставались сытыми", — говорит Коллингвуд.
Тост с авокадо
Используйте цельнозерновой тост с авокадо для получения энергии и сжигания жира.
"Сложные углеводы и полезные для сердца жиры помогут вам сохранить энергию во время прогулки", — говорит диетолог.
Яблочные дольки с миндальным маслом
"Клетчатка и полезные жиры для стабильной энергии", — говорит она.
Орехи
"Быстрый, удобный источник белка и жира, который предотвратит чувство голода во время прогулки", — говорит Коллингвуд.
Вареное яйцо с цельнозерновыми крекерами
"Сочетание белка и сложных углеводов, подходящее для утренних или дневных прогулок", — говорит она.
Совет эксперта: варите партию яиц в начале недели и держите их под рукой для быстрого пополнения запасов белка.
Кроме того, диетолог рекомендует есть за 30–60 минут до тренировки и небольшую порцию, а также пить достаточно воды, потому что она необходима для метаболизма жиров.
