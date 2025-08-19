Эти закуски поддерживают стабильный уровень энергии и помогают организму сжигать больше жира.

Ни один продукт не "растапливает" жир на животе. Некоторые закуски могут помочь поддерживать жировой обмен, стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать уровень энергию, чтобы тренировка была эффективнее.

Издание Eat This, Not That пообщалось с сертифицированным диетологом Тарой Коллингвуд, которая назвала 7 продуктов, которые можно съесть перед тренировкой, чтобы сжечь максимум жира.

Овсянка

"Этот отличный источник клетчатки "содержит медленно усваиваемые углеводы, которые дают энергию для активности, не вызывая всплеска инсулина", — говорит Коллингвуд.

Греческий йогурт с ягодами

"Белок плюс антиоксиданты, плюс полезные углеводы для энергии", — говорит Коллингвуд.

Старайтесь выбирать простой греческий йогурт, а не ароматизированный, так как в сладких вариантах высокое содержание калорий.

Банан с ореховым маслом

Если у вас нет времени на полноценный прием пищи, возьмите банан и добавьте ложку орехового масла.

"Быстрые углеводы для энергии, белок и полезные жиры, чтобы вы оставались сытыми", — говорит Коллингвуд.

Тост с авокадо

Используйте цельнозерновой тост с авокадо для получения энергии и сжигания жира.

"Сложные углеводы и полезные для сердца жиры помогут вам сохранить энергию во время прогулки", — говорит диетолог.

Яблочные дольки с миндальным маслом

"Клетчатка и полезные жиры для стабильной энергии", — говорит она.

Орехи

"Быстрый, удобный источник белка и жира, который предотвратит чувство голода во время прогулки", — говорит Коллингвуд.

Вареное яйцо с цельнозерновыми крекерами

"Сочетание белка и сложных углеводов, подходящее для утренних или дневных прогулок", — говорит она.

Совет эксперта: варите партию яиц в начале недели и держите их под рукой для быстрого пополнения запасов белка.

Кроме того, диетолог рекомендует есть за 30–60 минут до тренировки и небольшую порцию, а также пить достаточно воды, потому что она необходима для метаболизма жиров.

