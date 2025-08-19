MamaRika уже активно поздравляют с пополнением в сети.

Популярная украинская певица Mamarika, которую недавно заподозрили во второй беременности, ответила на слухи о пополнении в семье.

Отметим, что после выхода новой песни артистки под названием "Одне питання" поклонники заметили строку: "Спочатку ми удвох, а потім ми утрьох, а зараз вчотирьох молимось". Поэтому сразу стали поговаривать, что MamaRika имела в виду, что во второй раз станет мамой. И пока поклонники ее активно поздравляют в сети, сама же певица держала интригу. Но на днях в своем Instagram она перевела все на шутку и обратилась к своему мужу Сергею Середе.

"Сверчок, ты куда сверчка запустил?! Вся Украина в тонусе, все волнуются", - сказала Mamarika.

К слову, певица находится официально четыре года в браке с юмористом Сергеем Середой. Их свадебная церемония состоялась в Тайланде. В 2021 году у пары родился общий сын Давид. Но весной этого года Mamarika заявляла о кризисе в браке с мужем. Супруги откровенно рассказали о своих проблемах в отношениях, которые едва не привели к разводу.

