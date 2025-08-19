Запуск ИИ-модуля для ветеринарной лицензии является первым шагом, далее планируется масштабирование на другие услуги.

В Украине запустили новую услугу оформления ветеринарной лицензии в "еДозвіл", который теперь будет сопровождаться автоматической проверкой документов с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в Facebook.

При подаче заявления система "еДозвіл" проверяет документы и возвращает информацию в "Дію", что уменьшает количество отказов, ускоряет рассмотрение заявлений и снимает с государственных экспертов рутинные проверки.

В Минэкономики отметили, что запуск ИИ-модуля для ветеринарной лицензии только первый шаг. Далее планируется масштабирование на другие услуги.

Отмечается, что услуга доступна для ФЛП и руководителей юридических лиц по всей Украине. Подать заявку можно на портале "Дія".

Как это работает:

подаете заявку на портале "Дія" и она автоматически попадает в систему "еДозвил";

ИИ анализирует заявление и дает рекомендации эксперту;

в течение 10 рабочих дней эксперт принимает решение;

получаете сообщение с решением на электронную почту или в кабинете на портале.

"Как только регистрацию одобрят - лицензия ваша. Если нужно будет доработать заявку, эксперт подскажет, какие данные уточнить или исправить для повторной подачи", - сообщили в пресс-службе портала "Дія".

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно:

квалифицированная электронная подпись (КЭП);

информация о помещении (договор, подтверждающий право собственности или пользования);

документы об образовании руководителя и специалистов;

данные о материально-технической базе.

Искусственный интеллект в "Дії" - последние новости

В феврале 2025 года сообщалось, что в "Дії" будет ИИ-помощник, к которому украинцы будут обращаться, если возникнут проблемы при взаимодействии с государством. При этом для партнеров, которые хотят интегрировать сервисы государственного портала, уже работает ИИ-чатбот "Наталка".

В мае стало известно, что на портале "Дія" уже в этом году появится искусственный интеллект, который будет помогать находить услуги, справки и даже в перспективе будет общаться голосом. Тогда сообщалось, что достаточно будет просто описать свою ситуацию и "Дія" подскажет, что делать.

