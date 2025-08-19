С ребенком будут помогать две бабушки.

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как планирует совмещать воспитание маленького ребенка и работу в проекте "Хто зверху".

Через месяц после родов она провела масштабный корпоратив, а уже через два месяца вернется на съемочную площадку нового сезона шоу "Хто зверху?", поэтому возникает вопрос: кто будет ухаживать за малышом во время ее работы и будет ли она брать его на съемочную площадку:

"Я думаю, что совмещать работу и материнство у меня точно получится. Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не уходят в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в такое время, что нужно уметь находить баланс и совмещать одно и другое. Я, например, выделила себе 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет хорошо!".

Никитюк отметила, что в ее окружении есть много помощников в воспитании ребенка, поэтому ему будет с кем проводить дни, пока мама будет работать.

"Я не планирую брать ребенка на съемочную площадку, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и уехали". Ведь сейчас сын на грудном вскармливании. Надеюсь, наш план сработает", - добавила она.

Новый сезон "Хто зверху"

Ранее стало известно, что в новом сезоне украинского шоу произошло обновление ведущих.

Вместо Богдана Шелудяка, который решил сосредоточиться на бизнесе, новым капитаном мужской команды и соведущим Леси Никитюк стал певец и телеведущий Владимир Дантес.

Премьера нового сезона состоится этой осенью на Новом канале.

