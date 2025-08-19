И кабачки, и огурцы содержат много воды.

Кабачок (цукини) и огурец принадлежат к одному семейству растений и имеют много общих свойств. Оба - богатые антиоксидантами, клетчаткой и калием летние овощи. Огурцы обычно едят сырыми или маринованными, а цуккини часто готовят. Оба овоща подходят для здорового питания. Какой из этих овощей принесет больше пользы организму, рассказывают диетологи в статье для verywellhealth.com.

Огурцы содержат немного больше влаги

В то время как кабачки на 94% состоят из воды, огурцы содержат немного больше влаги – 96% воды.

По словам сертифицированного диетолога Шерри Грей, огурцы по содержанию влаги схожи с арбузом. При этом, поскольку огурцы обычно едят сырыми, они сохраняют содержание воды, в то время как приготовление цуккини может его снизить.

Видео дня

Кабачки содержат больше клетчатки

И огурцы, и цуккини богаты клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращать запоры. При этом в цуккини немного больше клетчатки, чем в огурцах: в 100 граммах неочищенного цуккини содержится 0,8 грамма клетчатки, а в таком же количестве неочищенного огурца — 0,5 грамма.

"Большая часть клетчатки содержится в кожуре цуккини или огурца. Поэтому лучше есть именно кожуру", — сказала Грей.

Сравнение по содержанию полезных веществ

Помимо клетчатки, цуккини содержат больше калия, магния, фолиевой кислоты и витаминов A, C и E.

"Цукини действительно более питательны. В нём больше витаминов и минералов, чем в огурце", — сказала Грей.

Но для получения витамина K лучше выбрать огурец, а не цуккини, добавила она.

Большинству взрослых людей требуется от 90 до 120 микрограммов витамина К ежедневно для поддержания свёртываемости крови и укрепления костей. В чашке очищенного огурца содержится 9,6 мкг, а в таком же количестве неочищенного цуккини — 5,3 мкг.

Кабачок более универсален в приготовлении

Большинство людей едят огурцы сырыми или маринованными, но цуккини можно готовить на гриле, обжаривать, добавлять в фрикадельки, использовать в качестве лапши или добавлять в выпечку.

Огурцы можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике в течение недели, а немытые кабачки — до двух недель. Грей отметила, что ни один из них стоит замораживать из-за высокого содержания воды. После размораживания оба будут иметь кашеобразную текстуру.

Выводы

И кабачки, и огурцы могут быть частью здорового питания. Употребление разных овощей обеспечивает организм разнообразными питательными веществами. Некоторые исследования показывают, что употребление в пищу 30 различных растений каждую неделю способствует поддержанию разнообразия кишечной микрофлоры.

Ранее УНИАН делился простым рецептом оладий из кабачков от американского актера и кулинара Стэнли Туччи.

Вас также могут заинтересовать новости: