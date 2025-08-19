Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 19 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 19 августа, подешевел на 24 копейки - до 48,54 гривни.

Нацбанк установил на 19 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что курс валют должен остаться относительно стабильным: изменения не превысят 1,5% от текущего уровня, если не произойдет неожиданных событий в Украине или мире, рассказала член правления.

По ее словам, курс гривни к иностранным валютам будет определять рынок, но НБУ будет активно влиять на этот курс, чтобы избежать чрезмерных колебаний и обеспечить стабильность валютного рынка.

