Эти шесть продуктов поддерживают мышцы, кости и обмен веществ.

Если вы хотите сохранить свое тело стройным и сильным даже после 50 лет, вам может помочь добавление нескольких продуктов в рацион. Об этом рассказала спортивный диетолог Тара Коллингвуд в статье для EatThis.

"После 50 лет организм естественным образом теряет мышечную массу и может стать менее эффективным в сжигании калорий, поэтому ключевую роль играют продукты, богатые питательными веществами, которые поддерживают здоровье мышц, костей и обмен веществ. Ежедневное употребление разнообразных постных белков, полезных жиров и богатых клетчаткой растительных продуктов помогает поддерживать силу и здоровый состав тела", - рассказала она.

Яйца

"Яйца — это полноценный белок", — говорит Коллингвуд. Они также содержат витамин B12 для восстановления мышц и постоянного притока энергии.

Листовая зелень

"Этот продукт богат кальцием, магнием и витамином К для здоровья костей и мышц", — объясняет она.

Греческий йогурт

"Он богат белком и пробиотиками для сохранения мышц и здоровья кишечника", — говорит Коллингвуд. Обязательно избегайте подслащённых йогуртов или йогуртов с добавлением фруктов, так как они могут быть переполнены сахаром и калориями.

Лосось

Если вы ищете постный белок, богатый полезными жирами, отдавайте предпочтение лососю. "Он богат омега-3 жирами, которые помогают бороться с воспалением и защищают мышцы", — говорит Коллингвуд.

Ягоды

Ягоды, включая ежевику, клубнику и чернику, богаты "антиоксидантами и клетчаткой, способствующими восстановлению и контролирующими аппетит", — утверждает Коллингвуд.

Фасоль или чечевица

Если вы ищете гарнир, который насытит и поможет сбросить вес, добавьте в свою тарелку немного фасоли или чечевицы. "Растительный белок и клетчатка поддерживают уровень сахара в крови и питают мышцы", — говорит диетолог.

"Сочетание этих продуктов с регулярными силовыми тренировками и достаточным потреблением жидкости — один из самых эффективных способов оставаться стройным и сильным до 50 лет и дольше", — утверждает она.

