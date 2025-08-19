Каждому из нас предстоит задуматься, стоит ли ввязываться во все конфликты подряд.

Во вторник, 19 августа, Луна окажется в напряженном аспекте с Марсом, и это создаст ситуацию, когда эмоции легко выходят из-под контроля. То, что мы считали спокойным состоянием, может внезапно превратиться в бурю. Марсианская энергия заставляет реагировать остро, и ощущение внутреннего испытания станет особенно заметным, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Послание этого дня для четырех знаков Зодиака связано с необходимостью оставаться в моменте, не застревать в прошлом и сохранять внутреннее равновесие. Поддавшись импульсивности, можно увидеть, насколько мы слабы в управлении собой. Но именно в этом и заключается урок транзита: выбирать, где стоит отстаивать свои позиции, а где лучше сохранить тишину.

Овен

Для Овнов этот день может обернуться неожиданным вовлечением в чужие разборки. Кто-то попытается втянуть вас в конфликт и потребует занять чью-то сторону. Но вам это не нужно. Главное послание - проявить выдержку и вовремя отойти в сторону. Вам не придется доказывать свою лояльность, ведь умение оставаться дипломатичным позволит сохранить силы. Пусть окружающие разбираются без вас - ваше время слишком ценно для пустых ссор.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с резкими словами или чужим мнением, которое заденет за живое. Важно сразу отпустить это, не позволяя эмоциям захлестнуть вас. Квадрат Луны и Марса подталкивает к раздражению, но вам лучше выйти из игры. Это не ваша борьба. Ваша сила в том, что вы умеете подняться выше мелких конфликтов и не ввязываться в бессмысленные драмы. Этот день покажет вам, насколько вы повзрослели и научились сохранять внутренний баланс.

Стрелец

Для Стрельцов главная опасность - накопившееся раздражение по поводу ситуации, которую невозможно контролировать. Может появиться соблазн поставить точку острым словом, но это только усугубит конфликт. Правильный выход - не поддаваться марсианским провокациям, а взглянуть на все легче. Юмор и ирония помогут пройти через напряжение без потерь. Просто отойдите в сторону - это сохранит вам и силы, и настроение.

Рыбы

У Рыб в этот день возможны ощущения внутреннего перегруза, словно в голове копится лишний шум. Влияние Луны и Марса может создавать нервозность, но вам не обязательно поддаваться этой энергетике. Послание дня - позволить себе побыть в покое и не втягиваться в чужие перепалки. Вам не нужно доказывать характер или реагировать на чужие эмоции. Сохранив спокойствие, вы завершите день с чувством внутреннего удовлетворения.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака озолотятся до конца 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: