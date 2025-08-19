Стабильная работа "Укрзализныци" является ключевым условием для сохранения украинской промышленности, в частности горно-металлургического комплекса. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Стабильность перевозок и прогнозируемость расходов - ключевые факторы для существования украинского ГМК и будущего промышленности", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что ГМК остается крупнейшим грузовым клиентом УЗ - на его долю приходилось 40-45% перевозок, обеспечивая компании стабильный доход. В то же время из-за войны и падения производства объем грузовой базы снизился почти вдвое: с 312 млн тонн в 2021 году до 175 млн тонн в 2024-м.

Видео дня

В 2025 году ожидается дальнейшее уменьшение, в частности, экспорт железной руды может сократиться еще на 20%.

На этом фоне "Укрзализныця" сталкивается с резким дефицитом ликвидности. По прогнозам, в 2025 году убытки от пассажирских и пригородных перевозок составят около 22 млрд грн.

По мнению Зинченко, решением проблемы должен стать законопроект №13439-3, который уже поддержал Бюджетный комитет Верховной Рады.

Документ предусматривает увеличение Резервного фонда госбюджета на 8 млрд грн для покрытия острого дефицита и срочного восстановления разрушенной инфраструктуры.

Зинченко подчеркнул, что источник финансирования - это не средства из других статей бюджета, а перевыполнение поступлений от налога на прибыль предприятий.

"За январь-июль 2025 года уже собрано 16,8 млрд грн налога на прибыль предприятий, что составляет 97% годового плана. При этом план был повышен в июне - с 14 до 17,4 млрд грн. То есть речь идет о сверхплановых поступлениях, которые просто аккумулируются в столице", - пояснил он.

Напомним, законопроект №13439-3 уже поддержал бюджетный комитет ВРУ.