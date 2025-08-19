Ей грозит не менее 11 лет тюрьмы.

В деле о смерти звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри появился финальный приговор для последней обвиняемой - 42-летней Джасвин Сангхи, известной под прозвищем "Королева кетамина" .

Как пишет Variety, она согласилась признать вину по пяти пунктам обвинения, среди которых - распространение кетамина, что привело к смерти человека, а также содержание помещения для хранения и употребления наркотиков. Ее ждет не менее 11 лет заключения, окончательный срок станет известен во время вынесения приговора, запланированного на ближайшие месяцы.

Сангха стала последней из пяти подозреваемых по делу. Ранее виновными себя признали врач актера Сальвадор Пласенсия, который поставлял ему кетамин, хоть и не фатальную дозу, а также Эрик Флеминг, Кеннет Ивамаса и Марк Чавес, которые были вовлечены в сговор по поставке наркотика. По версии следствия, Сангха и Флеминг передали ассистенту Перри, Ивамасе, 51 флакон кетамина, после чего именно он сделал инъекцию актеру, ставшую смертельной.

Прокуроры также заявили, что после новости о смерти Перри Сангха пыталась уничтожить улики, приказав своему соучастнику удалить переписку. Во время обыска в ее доме в марте 2024 года агенты обнаружили 79 флаконов кетамина, таблетки МДМА, поддельный Xanax, оборудование для наркоторговли и даже золотую машинку для пересчета денег. Как часть соглашения о признании вины она также подтвердила, что в 2019 году поставляла наркотики другому мужчине, который впоследствии погиб от передозировки.

Смерть Мэтью Перри

Мэтью Перри, известный миллионам зрителей как Чендлер Бинг из культового сериала "Друзья", умер 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Актер был найден без сознания в джакузи, и медики уже не смогли его спасти.

Расследование установило, что причиной смерти стала передозировка кетамином. Токсикологический анализ выявил в его организме уровень вещества, способный вызвать потерю сознания и остановку сердца.

Перри долгое время откровенно рассказывал о своих проблемах с зависимостью, многочисленных реабилитациях и борьбе за трезвость. Его смерть вызвала волну сочувствия по всему миру, а друзья и коллеги по "Друзьям" назвали потерю невосполнимой.

Сам актер незадолго до смерти публично заявлял, что хочет, чтобы его помнили не только как комика, а как человека, который помогал другим преодолевать зависимость.

