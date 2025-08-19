Много работая и занимаясь домашними делами, важно не забывать про отдых.

Современный ритм жизни очень быстрый и порой кажется, что ничего не успеваешь. Всегда нужно качественно выполнять свою работу, заниматься домашними делами, уделить время мужу, детям и себе. Разберемся, что нужно делать, чтобы все успевать. Кстати, мы писали, как тратить меньше денег на еду.

Как успеть все сделать за день

Пользовательница Reddit поделилась мнением о том, что нынешний навязанный "правильный" образ жизни нереален. По ее мнению, невозможно продуктивно работать по 8 часов, спать 8 часов и успевать не только заниматься бытом, но и ходить в тренажерный зал, уделять время любимому хобби и отдыхать.

В комментариях люди рассказали о своих секретах, которые им помогают успевать сделать все запланированные задачи. Так, по словам одного из комментаторов, чтобы переделать все дела, нужно их комбинировать. К примеру, загрузить белье в стиральную машинку или посуду в посудомоечную машину, пока убираете дома. Также можно поесть во время приготовления еды для семьи.

Видео дня

Кроме того, хорошо экономит время покупка еды сразу на неделю. Не придется посещать постоянно магазин после работы. К тому же на приготовление еды будет уходить меньше времени, если заранее сделать заготовки – приготовить большую порцию, разделить ее и заморозить. В этом случае стоит отказаться от сложных рецептов и сосредоточиться на простых и понятных продуктах.

Еще одна девушка советует заранее все планировать – дни уборки, занятий и прочего. Она рассказала, что сначала сталкивалась с некоторыми трудностями, но спустя два-три года уже делает все автоматически. Благодаря планированию в выходные девушка отдыхает и встречается с друзьями.

Если же основная масса задач скопилась в первой половине дня, и вы не знаете, как все успеть с утра, то ответ один – встать раньше, например, в 6:00. Откажитесь от бесконечного скроллинга соцсетей во время завтрака, потому что это снижает продуктивность и крадет заветные минуты. Порой именно правильное распределение времени помогает выполнить весь список дел и даже отдохнуть или банально выспаться.

Ранее УНИАН писал, как отстирать белые носки быстро.

Вас также могут заинтересовать новости: