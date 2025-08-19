Их немного, но они есть: названы лучшие смартфоны со съемной батареей в 2025 году

Разборная конструкция означает, что вы можете легко заменить батареи и другие комплектующие без похода в сервисный центр.

В наше время смартфоны со съемными аккумуляторами встречаются редко. Производители перешли на более тонкие и герметичные корпуса, что требует использования несъемных батарей, интегрированных в конструкцию. А для ее замены, как правило, нужно обратиться в сервисный центр, однако чаще всего пользователи просто переходят на новое устройство.

Издание Android Central собрало подборку лучших смартфонов со съемными аккумуляторами, которые доступны на мировом рынке. Авторы материала не стали составлять традиционный топ, а выбрали по одной модели для разных потребностей и бюджета.

Лучший в целом – Fairphone 5. Лучший вариант, если вам нужен новейший телефон со съемной батареей. При покупке устройства вы также получаете полный комплект с инструментами, позволяющий заменить или починить дисплей, камеры и другие комплектующие с минимальными усилиями. А еще этот телефон гарантированно получит восемь лет обновлений ОС.

Подойдет для всех – HMD Skyline. При цене в 400 долларов он не совсем дешевый, но у него приличные характеристики как для смартфона среднего класса, а все важные детали, такие как дисплей и батарея, меняются менее чем за 10 минут – достаточно открутить один винт на задней панели.

Самый прочный – Samsung Galaxy XCover 6 Pro. Корпус, соответствующий армейскому стандарту MIL-STD-810H, влагозащита IP68 и съемная батарея 4350 мАч делают этот смартфон отличным выбором для экстремалов.

Самый бюджетный – BLU G33. Начинка телефона не впечатляет (6,26-дюймовый HD-дисплей, 2 ГБ ОЗУ, Android 13), но ценник снимает все вопросы: смартфон со съемной батареей можно отыскать по цене лишь немного превышающей 70 долларов.

Телефон-раскладушка – CAT S22 Flip. Еще одно бюджетное решение, которое сочетает ностальгический форм-фактор с 2,8-дюймовой TFT LCD-панелью, 1,44-дюймовым внешним дисплеем и съемной батареей на 2000 мАч.

Как УНИАН уже рассказывал, с июня 2025 года Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, обновляться минимум пять лет и предлагать запасные комплектующие в течение 7 лет после прекращения их продаж.

Также регулятор хочет обязать производителей смартфонов, и другой техники вернуть съемные аккумуляторы. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года.

