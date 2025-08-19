Китоне заменил Оболенского, который сейчас является командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Новым командиром 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" стал Даниэль Китоне (позывной "Куба"). Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Он ранее был командиром одного из батальонов "Хартии".

"Осознаю ответственность, которая возлагается на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения", - заявил в первой речи Китоне.

Отмечается, что на торжественной церемонии боевое знамя бригады новому комбригу передал полковник, ныне начальник штаба - первый заместитель командира корпуса "Хартия" Максим Голубок ("Альтаир").

В сообщении добавили, что первый комбриг "Хартии" Игорь Оболенский ("Корнет") с апреля 2025 года занимает должность командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

Даниэль Китоне - что известно о военнослужащем

Даниэль Китоне родился 27 августа 1983 года в украинском Симферополе. Большинство своей жизни провел в Харькове. После начала полномасштабной войны РФ в Украине присоединился к 127-й отдельной бригаде Территориальной обороны Украины.

Отмечается, что в составе бригады участвовал в Слобожанском контрнаступлении Сил обороны Украины и операции по обороне Бахмута. С сентября 2022 года Китоне назначили командиром разведывательного взвода роты контрдиверсионной борьбы, с августа 2023 года военный стал командиром разведывательной роты.

После формирования 13-й бригады НГУ "Хартия" присоединился к новосозданному подразделению.

Как сообщал УНИАН, в апреле Национальная гвардия Украины создала два корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).

