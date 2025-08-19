Какой самый популярный мотоцикл в Украине: эксперты назвали ТОП брендов

На внутреннем рынке самыми популярными являются японские бренды.

В прошлом месяце общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в Украине составил 10,2 тысячи - это на 6,6% больше, чем было в июне и на 18,4% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Среди общего количества 6088 мотоциклов (59,8%) оказались новыми, тогда как на внутреннем рынке заключили 3314 сделок купли-продажи (32,5%) мототехники. Еще 782 мотоцикла импортировали бывшими в употреблении из-за рубежа.

На внутреннем рынке мотоциклов самые популярные японские бренды. Наибольшим спросом здесь традиционно пользуются Honda и Yamaha. За ними можно видеть большую группу бюджетных брендов, например, Geon и Lifan.

Среди подержанных мотоциклов, привезенных из-за рубежа, лидерами опять же стали японские бренды. Первые три места заняли Honda, Yamaha и Suzuki. Сразу за ними можно видеть настоящий интернационал из самых разных брендов.

Если говорить о новых, то наибольшим спросом пользовались бюджетные индийские и китайские бренды, которые уже хорошо знакомы украинцам. На первой позиции находится Musstang, тогда как вторую на третью заняли Spark и Lifan соответственно. Главные их преимущества - простота, ремонтопригодность и доступная цена.

Мотоциклы на фронте - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что Китай массово продает в России мотоциклы и самокаты, которые россияне используют для "просачивания" на фронте. Такая тактика имеет свои преимущества благодаря скорости, маневренности и большому количеству малых групп.

Также сообщалось, что в ВСУ была создана первая мотоциклетная рота. В отличие от российских украинские мотоциклетные подразделения будут выполнять узкопрофильные цели и задачи на очень узких участках российско-украинской войны.

