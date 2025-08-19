В список попали как премиальные Xiaomi 15 и Poco F7 Ultra, так и бюджетный Redmi Note 14.

В прошлом году бренд Xiaomi расширила срок поддержки своих смартфонов и планшетов патчами безопасности до шести лет. Первыми стали модели серии Xiaomi 15. Теперь список пополнился новыми устройствами.

Портал Gizmochina привел полный перечень устройств Xiaomi, которые будут обновляться вплоть до 2031 года. Проверьте, есть ли ваше устройство в этом списке:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Redmi Note 14 (4G)

Сегодня самый доступный смартфон Xiaomi с шестилетней поддержкой – Redmi Note 14 4G за 150 евро (~7000 грн). Примечательно, что остальные модели линейки с приставками 5G, Pro и Pro+ будут получать апдейты лишь до 2029 года.

Эти обновления безопасности не приносят новых функций или визуальных изменений, но гарантируют, что устройство будет защищено перед новыми уязвимостями. А вот новые версии Android они будут получать максимум четыре года.

Ранее на этой неделе Xiaomi отключила от обновлений еще девять смартфонов. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

Меж тем Realme расширила срок поддержки своих смартфонов. На модели серии Realme 14/15 и будущие новинки компании теперь распространяется политика обновлений "3+4".

