Рост экспорта Китая может замедлиться, но, вероятно, останется на высоком уровне.

Цены на железную руду продолжают падать. Горнодобывающий гигант BHP Group Ltd. сообщил о снижении прибыли из-за ослабления спроса в Китае и избыточного предложения

Издание Bloomberg пишет, что цена на сырье для производства стали упала на 0,6% в Сингапуре, продемонстрировав падение пятую сессию подряд.

BHP объяснила снижение прибыли ослаблением цен на железную руду и уголь, но генеральный директор Майк Генри также выразил уверенность в "долгосрочных фундаментальных показателях сырья для производства стали, меди и удобрений" в отчете о прибылях и убытках.

Рост экспорта Китая может замедлиться, но, вероятно, останется на высоком уровне благодаря конкурентоспособности страны, заявили в BHP. Горнодобывающая компания заявила, что рост доходов от ее медных активов компенсирует давление на железную руду и уголь.

Расходы на инфраструктуру и расширение производства в Индии, как ожидается, приведут к резкому росту спроса на металлы, заявил Грэм Слэк, глава отдела рыночного анализа и экономики BHP. Индия, которая в течение последних девяти лет экспортировала в среднем 30 миллионов тонн железной руды в год, вероятно, станет "оппортунистическим импортером", особенно в периоды сбоев внутренних поставок, сказал он.

Цена на железную руду в Сингапуре упала на 0,5% до 100,95 доллара за тонну, в то время как фьючерсы на Даляньской бирже, котируемые в юанях, и контракты на сталь в Шанхае снизились. Медь подорожала на 0,3% на Лондонской бирже металлов, в то время как алюминий подешевел на 0,3%, а никель также снизился в цене.

Цены на металлы - последние новости

11 августа резко выросли цены на литий, после того, как китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. остановил работу крупного рудника.

Кроме того, на рынке редкоземельных металлов может исчезнуть китайская монополия. Австралия предоставила горнодобывающей компании кредит в миллиард долларов на их добычу.

