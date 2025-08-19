Он признает лишь менее тяжкие обвинения.

Старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 28-летнего Мариуса Борга Хойби, официально обвинили в изнасиловании и домашнем насилии.

Как сообщил государственный прокурор Осло Стурла Хенриксбое, в случае доказательства тяжких преступлений ему может грозить до 10 лет заключения, передает Sky News. По материалам дела, Хойбе инкриминируют 32 правонарушения, среди которых - один случай изнасилования с проникновением и три - без него. Часть инцидентов, по словам прокуратуры, он снимал на телефон.

Также ему вменяют угрозы убийством, насилие над бывшей партнершей и физические нападения на другую женщину. Сам Хойби отрицает самые серьезные обвинения, однако его адвокат Петар Секулич заявил, что клиент признает некоторые менее тяжкие правонарушения:

"Он не согласен с обвинениями в изнасиловании и домашнем насилии".

Расследование длилось более года, во время которого Хойби был арестован в ноябре 2024-го и провел неделю в следственном изоляторе. Сейчас он находится на свободе и ждет начала судебного процесса, который может стартовать уже в январе и продлится около шести недель.

Королевский дворец воздерживается от комментариев, подчеркнув, что дело находится исключительно в ведении суда. "Это решение судей - определить, виновен он или нет", - заявил прокурор.

Мариус Борг Хойби - сын кронпринцессы Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника норвежского престола, кронпринца Хокона. Он не имеет королевского титула и не находится в линии наследования.

Другие обвинения в насилии

Напомним, ранее 59-летнего Пола Галлагера, старшего брата участников группы Oasis Ноэла и Лиама, обвинили в изнасиловании и ряде тяжких сексуальных преступлений.

По данным полиции, расследование касается событий 2022-2024 годов и связано с одной женщиной. Среди обвинений - принудительное поведение, несколько случаев сексуального насилия, удушение, угрозы убийством и нанесение телесных повреждений.

