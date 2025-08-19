Публичная часть встречи была непринужденной.

На встрече в Белом доме, посвященной поиску путей завершения войны в Украине, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал комплимент канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Во время разговора с европейскими лидерами он обратился к Мерцу с такими словами: "Откуда у вас такой загар? Я тоже хочу так загореть?" Эта реплика сразу вызвала смех в зале.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в Овальном кабинете неожиданно получил "реванш". В феврале он столкнулся с критикой из-за своего военного образа - журналист Брайан Гленн прямо спросил: "Почему вы не в костюме? Вы на уровне самой высокой должности!". На что Зеленский ответил, что наденет костюм, когда закончится война.

На этот раз журналист заявил украинскому лидеру, что тот фантастически выглядит в своем костюме. Трамп перебил его ремаркой: "Я то же самое сказал. Это же тот журналист, который атаковал вас в прошлый раз". В ответ Зеленский пошутил:

"Помню. А вы - в том же самом костюме. Я изменился, а вы - нет".

Почему Зеленский не носит костюм

Как известно, президент принципиально отказался от классического делового стиля после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

Его образ с зеленым свитером, футболкой или свитшотом в цветах хаки стал своеобразным символом воюющего президента.

Зеленский неоднократно говорил, что костюм наденет после победы. То есть отсутствие классического дресс-кода стало еще и символом незавершенной борьбы.

