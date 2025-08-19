По словам стилистки, главный принцип сезона - универсальность и комфорт.

Осенью 2025 года свитер снова становится ключевым элементом гардероба. Но речь не только о тепле и комфорте - современные тенденции превращают его в настоящий модный акцент. Стилист Галина Денисюк в комментарии УНИАН назвала самые модные свитера 2025 и объяснила, какие модели и цвета стоит выбирать, чтобы выглядеть особенно стильно в новом сезоне.

Какие свитера сейчас в моде - топовые модели

По словам Галины Денисюк, главный принцип сезона - универсальность и комфорт.

"Модный свитер - это тот, в котором вам удобно и тепло, но в то же время вы чувствуете себя уверенной. Потому что самый сильный тренд этой осени - внутренняя гармония и уверенность в себе", - отметила она.

При этом стилист выделила следующие модели:

Oversize и удлиненные силуэты . Объемные свитера снова выходят на первый план. Их можно носить как платье с высокими сапогами или комбинировать с леггинсами и джинсами. Важно, что oversize не утяжеляет образ - наоборот, добавляет легкости и свободы движения.

. Объемные свитера снова выходят на первый план. Их можно носить как платье с высокими сапогами или комбинировать с леггинсами и джинсами. Важно, что oversize не утяжеляет образ - наоборот, добавляет легкости и свободы движения. Гольфы и водолазки возвращаются . Тонкие свитера-гольфы снова на пике популярности. Они становятся идеальной базой для многослойных образов. Этот тренд возвращает нас в 90-е, но в современном прочтении. Гольфы отлично смотрятся под жакеты, пальто и даже жилеты. Они создают ощущение утонченности и минимализма.

. Тонкие свитера-гольфы снова на пике популярности. Они становятся идеальной базой для многослойных образов. Этот тренд возвращает нас в 90-е, но в современном прочтении. Гольфы отлично смотрятся под жакеты, пальто и даже жилеты. Они создают ощущение утонченности и минимализма. Ставка на рельефность : косички, ромбы, геометрические плетения или фактурные переплетения создают глубину. Это тот случай, когда свитер становится главным всего образа, и даже минималистичные брюки или юбка выглядят интересно благодаря фактуре.

Кроме классики, дизайнеры предлагают свитера с декоративными элементами: высокими воротниками на молнии, объемными пуговицами, бахромой или даже легким блеском нитей.

"Такие вещи сразу выделяют вас среди толпы. Это выбор для тех, кто не боится показать характер через одежду", - добавила Денисюк.

Какие женские свитера сейчас в моде: трендовые цвета

Цветовая палитра осенью будет чрезвычайно разнообразной. Остаются актуальными базовые оттенки серого и бежевого, однако тренд-сезона - насыщенные акценты.

"Изумрудный, глубокий синий, винный и карамельный выглядят особенно стильно в вязаных вещах. А шоколадные оттенки коричневого - от нежного молочного до насыщенного горького - создают ощущение тепла и роскоши. Это универсальные цвета, которые прекрасно сочетаются как с классикой, так и с более яркими акцентами", - рассказала эксперт.

С чем носить модные свитера 2025

Галина Денисюк советует комбинировать свитера не только с джинсами.

"Свитер oversize прекрасно смотрится с юбкой-плиссе или кожаной миди-юбкой. А тонкий гольф можно совместить даже с вечерними образами, добавив украшения или жакет из металлизированной ткани", - порекомендовала она.

