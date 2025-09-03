Сообщается, что в России могут начаться серьезные экономические проблемы.

Украинские дроны методично бьют по российской нефтяной инфраструктуре, и за последние недели это вывело из строя значительную часть мощностей по переработке нефти, вызвав внутренний дефицит и поставив важнейшую стратегическую отрасль Кремля на грань срыва.

Кризис совпал с заявлениями западных союзников Украины о том, что экономическое давление — лучший способ заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну. Три европейских чиновника сообщили Politico, что у них общее понимание: сочетание санкций и прицельных ударов вынудит Путина сесть за стол переговоров.

Хоть оценить масштабы повреждений сложно, аналитики считают, что сейчас выведено из строя от 15 до 20 процентов топливного производства России, из-за чего Москва ввела запрет на экспорт и в провинциальных городах образовались очереди на заправках.

Сообщается, что подобные удары продолжаются уже больше года, но сейчас их эффект ощущается сильнее, чем когда-либо: санкции и отсутствие западной техподдержки делают ремонт НПЗ в России куда сложнее.

По словам бывшего офицера разведки британской армии Филипа Ингрэма, эта тактика — "ключевая часть войны", которую активно продвигает глава украинской разведки Кирилл Буданов.

"Он достал старое руководство союзников по диверсионным операциям времён Второй мировой и адаптировал его к этому конфликту — бить по россиянам на оперативном уровне, разрушая их способность снабжать фронт людьми и ресурсами. Зеленский прямо сказал: Украина не может выиграть чисто тактически на линии фронта, но кто контролирует оперативный уровень — тот выигрывает войну в целом", - подчеркнул он.

По словам Ингрэма, российская экономика "пока не на грани коллапса". Пройдет 12–18 месяцев, прежде чем Путин всерьёз забеспокоится. Но эти сроки могут резко сократиться, если Украина усилит свои атаки.

Последствия ударов по российской инфраструктуре

Российские власти вынуждены были продлить запрет на экспорт бензина до сентября, что лишает Кремль столь нужной валюты. По словам главы анализа сырой нефти в Kpler Хомаюна Фалакшахи, это прямое следствие вывода из строя крупнейших заводов. Ситуацию усугубляет то, что многие заводы в сентябре должны уйти на техобслуживание, что грозит ещё более длительными простоями.

Гендиректор организации "Надія для України" Юрий Бойечко считает, что экономическая боль подтолкнёт Россию к переговорам уже этой осенью:

"Если Украина продолжит атаки на нефтяную инфраструктуру до середины осени, это может вызвать серьёзные экономические проблемы внутри России — такие, что заставят Путина вести переговоры по-настоящему и закончить войну".

В этот момент ЕС готовится ввести новый, 19-й пакет санкций. СМИ пишет, что серьезных ограничений в энергетике пока не ожидается. Документ, обсуждавшийся на неформальной встрече министров энергетики, показал: Брюссель рассматривает возможность копировать стратегию тарифов США, чтобы ещё сильнее ударить по экономике России.

Удары Украины по НПЗ - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинские удары по НПЗ в России подняли цены на нефть. Цена нефти марки Brent выросла на 37 центов, или 0,54%, до 68,52 доллара за баррель, а цена нефти марки WTI - на 1,01 доллар, или 1,58%, до 65,02 доллара за баррель.

Reuters, в свою очередь, подсчитало масштаб потерь врага. Сообщается, что удары БПЛА остановили энергетические объекты России, которые обеспечивали по меньшей мере 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

