В САП уверены, что у экс-председателя суда есть средства для внесения такой суммы залога.

Прокуроры просят суд взять задержанного на взятке экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева под стражу с альтернативой залога в более 150 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили во время заседания по избранию Князеву меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

"Считаем, что залог, определенный для такой категории преступлений..., является недостаточным, поэтому надо применить исключение... и применить альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 55 тыс. 900 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 150 млн 35 тыс. 600 грн", - отметил прокурор.

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В САП считают, что такой размер залога является умеренным для Князева, "исходя из имущественного положения и учитывая системный характер совершения коррупционных правонарушений".

Следовательно, по мнению прокуроров, экс-председатель Верховного суда может хранить в хранилищах в банках дополнительные средства.

В случае внесения залога Князев будет обязан прибывать к следователям, прокурорам и суду по их вызову; не отлучаться из Киева и сообщать об изменении места жительства; не общаться со свидетелями и другим подозреваемым по делу; сдать на хранение паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Задержание Князева - что известно

Как сообщал УНИАН, Князева задержали 15 мая во время получения второй части неправомерной выгоды от адвоката, который действовал в интересах владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Взятку Князев получил за принятие нужного для олигарха решения.

По данным САП, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Впоследствии эти компании пытались вернуть себе акции и подали в суд иск с просьбой признать этот договор купли-продажи недействительным.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований, однако в 2022 году Апелляционный суд отменил это решение и все же признал договор недействительным.

Соответствующую жалобу на апелляцию должен был рассмотреть Верховный суд. Для принятия "нужного" решения Жеваго передал адвокату $2,7 млн, $1,8 млн из которых тот должен был передать судьям, а остальное оставить в качестве "оплаты" посреднических услуг.

Впоследствии Верховный суд все же принял решение в пользу бизнесмена.

16 мая судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву и досрочно прекратили его полномочия, как председателя суда.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

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