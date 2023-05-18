Ранее Высший антикоррупционный суд признал законным задержание Князева, подозреваемого в получении взятки.

Высший совет правосудия единогласно решил дать свое согласие на содержание под стражей бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении многомиллионной взятки, сообщает "Суспільне".

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший совет правосудия накануне с ходатайством об избрании Князеву меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время заседания в четверг, 18 мая, Высший совет правосудия 14 голосами из 14 поддержал это решение.

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Теперь САП направила представление в Высший антикоррупционный суд о назначении заседания для избрания меры пресечения. Сам Всеволод Князев присутствовал на заседании ВСП.

Дело экс-главы Верховного суда Всеволода Князева - что надо знать

Вечером 15 мая Всеволода Князева, который был главой Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года по 16 мая 2023 года, задержали во время получения второй части взятки от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Высший антикоррупционный суд признал законным его задержание.Также был задержан адвокат, который передал взятку судье.

По данным САП, в 2002 году Жеваго приобрел акции горно-обогатительного комбината у четырех компаний, которые впоследствии пытались вернуть акции себе, подав иск в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным.

В 2022 году Апелляционный суд признал договор недействительным, тогда дело поступило в Верховный суд, который должен был поставить в нем точку. Чтобы суд принял нужное для олигарха решение, он, по данным следствия, передал адвокату 2,7 млн долларов, из которых 1,8 млн долларов тот должен был передать судьям, а остальное оставить как "оплату за услуги". Впоследствии Верховный суд принял решение в пользу Жеваго.

16 мая судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву и досрочно прекратили его полномочия председателя.

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