ВАКС отказал адвокатам Князева в удовлетворении жалобы на его задержание.

Высший антикоррупционный суд признал законным задержание вечером 15 мая на тот момент председателя Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении $2,7 млн взятки.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, сегодня следственный судья ВАКС отказал адвокатам Князева в удовлетворении жалобы на его задержание.

"Суд признал указанную жалобу необоснованной, а задержание законным", - отметили в САП.

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Напоминается, что завтра Высший совет правосудия должен рассмотреть представление руководителя САП о предоставлении разрешения на содержание Князева под стражей.

Дело Князева

Князева задержали на "горячем" вечером 15 мая во время получения второй части взятки. Вместе с тогдашним главой Верховного суда задержали и адвоката, который передал судье взятку от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго за принятие нужного для олигарха решения.

По данным САП, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Впоследствии эти компании пытались вернуть себе акции и подали в суд иск с просьбой признать этот договор купли-продажи недействительным.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований, однако в 2022 году Апелляционный суд отменил это решение и все же признал договор недействительным.

Поэтому жалобу на апелляцию должен был рассмотреть Верховный суд. Для принятия "нужного" решения Жеваго передал адвокату $2,7 млн, $1,8 млн из которых тот должен был передать судьям, а остальное оставить в качестве "оплаты" посреднических услуг.

Впоследствии Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена.

16 мая судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву и досрочно прекратили его полномочия, как председателя суда.

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