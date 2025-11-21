Буданов, Умеров и Иващенко с утра вели переговоры с американской делегацией.

К обсуждению мирного плана с Соединенными штатами Америки привлечены глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, руководитель ГУР Буданов и Иващенко с утра вели переговоры с американской делегацией. И сейчас их встреча уже закончена.

Впоследствии Умеров в своем Telegram подтвердил переговоры с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По его словам, кроме Буданова и Иващенко, от украинской стороны участие приняли первый заместитель Секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

"Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядок следующих шагов и реалистичные форматы дальнейшего диалога. Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию. Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может", - подчеркнул секретарь СНБО.

Мирный план США - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Глава государства очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа, и по итогам встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира.

В то же время, власти Евросоюза заявили команде президента США Дональда Трампа, что ее новый "мирный план" по Украине из 28 пунктов обречен на провал без поддержки как Киева, так и европейских правительств.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что для успеха любого мирного плана он должен быть поддержан Украиной и Европой.

Новый план вызвал тревогу у европейцев, поскольку они были полностью отстранены от его разработки, и главным образом потому, что, он представляет собой не более чем список пожеланий российского диктатора Владимира Путина. Согласно условиям плана, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на Донбассе, сократить вдвое свою армию и отказаться от части вооружений.

