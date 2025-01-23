По словам президента Польши, партнерам Украины нужно остановить имперские амбиции российской элиты.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что российский диктатор Владимир Путин должен сам умолять Украину и ее союзников о мирных переговорах. По его словам, мир должен начать такие сильные меры, чтобы заставить президента РФ просить о мире. Об этом он сказал во время "Украинского завтрака" в рамках Экономического форума в Давосе, передают "Новини.LIVE".

Дуда подчеркнул, что партнерам Украины нужно остановить имперские амбиции российской элиты, которые сейчас совершенно очевидны.

"Если вы посмотрите на российскую агрессию против Украины, если вы посмотрите на язык, на котором разговаривают в Кремле российские элиты, если вы посмотрите российское телевидение, если вы увидите количество российской пропаганды, то вы поймете, в чем заключается реальная проблема и каким должно быть реальное решение этой ситуации. Если мы задаем вопрос, как поощрить того, кого мы сажаем за стол переговоров, мой ответ: мы должны начать такие сильные меры, чтобы заставить Владимира Путина просить о мире", - отметил президент Польши.

Польский лидер подчеркнул, что не хочет умолять Путина сесть за стол переговоров.

"Я хочу, чтобы Владимир Путин умолял нас, Украину и ее союзников сесть за стол переговоров и поговорить о том, как закончить эту войну и как решить все проблемы, которые мы также имеем вокруг", - подытожил он.

Переговоры с РФ - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Путиным и отказе от территорий. По его словам, наше государство никогда юридически не признает российскими оккупированные территории, даже если за это будут выступать все союзники Украины.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что переговоры с Путиным для нашего государства до сих пор под запретом. Он отметил, что сейчас такое решение СНБО является действующим.

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