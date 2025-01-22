По его мнению, нельзя начинать переговоры без Украины.

Украина никогда юридически не признает оккупированные территории российскими, даже если за это будут выступать все ее союзники

Об этом во время встречи с представителями Международной медиарады заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, было бы для Киева приемлемым соглашение, согласно которому Российская Федерация оставит под своим контролем оккупированные территории на востоке Украины.

По его словам, власть не имеет права отказываться от земель, за которые гибли украинцы, сейчас надо работать над окончанием горячей стадии войны. По мнению президента, пока кремлевский правитель Путин сам не понимает, как выйти из этой войны, поэтому США и Европе стоит оказывать давление на него. Также он не советует начинать переговоры с Путиным с вопросов, чего хочет и что предлагает сам глава Кремля:

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"Путина нельзя субъективизировать в этой истории. Он нарушил все, он виноват. Он должен знать, что он нарушил, ошибся и так далее. Но просто так его не остановишь. И уже говорить с позиции силы. Если начинать говорить с ним на равных, то это проигрыш для Украины".

Трамп обещает закончить войну

Напомним, в начале декабря в Париже встретились президенты Украины, Франции и новоизбранный лидер США Дональд Трамп. После встречи он заявил, что Владимир Зеленский стремится к прекращению огня и окончанию войны.

Новый президент США неоднократно говорил, что хочет обсудить с Путиным прекращение войны. СМИ сообщали, что они провели телефонный разговор, однако официальных подтверждений этого не было.

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