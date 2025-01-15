Министр иностранных дел подчеркнул, что соответствующее решение СНБО остается в силе.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по состоянию на сегодня остается в силе, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Европейской правде.

Министра спросили, действует ли введенный запрет на переговоры с российским правителем до сих пор.

"По состоянию на сегодня это решение СНБО действует", - заверил в ответ министр иностранных дел.

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Как известно, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".

Этим решением СНБО запретил вести переговоры с президентом Российской Федерации Путиным.

Вероятные переговоры с РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, избранный президент США Трамп не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ. В то же время пока нет плана действий по Украине, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января, пишут западные СМИ.

Также в ЕС выразили опасения, что Трамп пойдет на мирные переговоры по Украине без них. Европейские лидеры хотят не просто занимать место за столом переговоров, но и иметь влияние на их ход.

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