Также польский президент напомнил, что в начале мир не верил, что Украина может выстоять против РФ.

Для Владимира Зеленского важнее всего Украина, а для президента Польши важнее всего - это Польша. Для президентов других стран важнее их страны, потому что именно для этого их выбирали избиратели, чтобы они представляли их интересы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Ukraine House Davos.

По его словам, общей целью Украины и Польши является не дать России победить.

"Но именно поэтому мы все представляем интересы наших стран и, безусловно, в наших общих интересах - никогда не допустить агрессии против наших государств", - подчеркнул он.

Также Дуда напомнил, что когда началась полномасштабная война, в мире говорили, что Киев падет за три дня.

"Но вскоре пройдет три года, а Украина до сих пор защищается. И наш долг, который есть в интересах нашей страны, чтобы Украина защищала себя эффективно. И все, кто честный и хочет порядка и мира в мире должны помочь Украине достичь успеха в этом", - подчеркнул президент Польши.

Польша и Украина - последние новости

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет гарантом безопасности Украины. По его словам, после завершения боевых действий Украина будет нуждаться в серьезных гарантиях безопасности.

В то же время издание Reuters писало, что Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину вместо Словакии. В стране отметили, что польский оператор готов оказать соответствующую помощь.

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