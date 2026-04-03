Зеленский ответил, идут ли сейчас поставки оружия из США

Чем дольше длится война на Ближнем Востоке, тем выше риск того, что Украина не получит необходимое оружие.

В настоящее время нет сигналов о том, что поставки оружия Украине через PURL могут быть прекращены. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Говоря об угрозах для программы PURL из-за войны с Ираном, он отметил, что "пока у нас нет таких сигналов, что поставки оружия через PURL могут быть прекращены".

"Еще в 2023 году мы проводили совещание, и я тогда говорил военным, что мы должны готовиться к тому, что помощь из США может прекратиться или будет ограниченной и не бесплатной. Мы должны диверсифицировать поставки и сокращать расходы на то или иное дефицитное оружие, снаряды. И говорил начать готовиться к тому, что в какой-то момент может случиться так, что даже за деньги Украине не дадут оружие", – подчеркнул глава государства.

Видео дня

Соответственно, отметил Зеленский, мы начали серьезно наращивать производство дронов, то есть сделали ставку на дроны вместо артиллерийских снарядов.

Ближний Восток

"Мы не можем рассчитывать по разным причинам, что всегда нам будут давать ракеты к "Петриот". Сейчас война на Ближнем Востоке, потом может быть другая причина. Мы должны строить свой самостоятельный ОПК во всех аспектах. В принципе, это мы и делаем", - сказал президент.

В то же время, сказал он, у Украины дефицит противоракетных ракет, поэтому нужно работать, чтобы у нас были свои.

"Или совместные с кем-то из партнеров. Есть соответствующие идеи. Поэтому чем дольше длится война на Ближнем Востоке, тем больше угроза недополучения оружия для нас. Мы это понимаем. Готовим свой ответ на эту угрозу", - подчеркнул Зеленский.

Оружие для Украины

Как сообщалось, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, отметило, что президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить Европу присоединиться к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

Издание отмечает, что стратегически важный логистический маршрут, по которому проходит пятая часть всего экспорта нефти в мире, Иран заблокировал после того, как США и Израиль в конце февраля нанесли удары по стране.

