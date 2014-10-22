Госкомтелерадио рекомендует СМИ отказаться от термина "освобождение от фашистских захватчиков"

Именно такой термин вместо словосочетания «освобождение Украины от фашистских захватчиков» предлагают употреблять историки, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).

«Термин «освобождение» подразумевает свободу, свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной», - отмечается в методических материалах, размещенных на веб-сайте Госкомтелерадио.

«С изгнанием нацистских оккупантов Украина не получила свободы, только оказалась под другим господством, результатом которого стали массовые репрессии и депортации, в том числе сотен тысяч украинцев, поляков и целого крымскотатарского народа. Волю и свободу украинский народ получил только после 24 августа 1991 года, освобождение Украины произошло только с распадом Советского Союза», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России пакт Молотова-Риббентропа попал в список "памятников отечественной культуры"Кроме того, украинские историки предлагают СМИ делать упор на том, что изгнание нацистов с украинских территорий стало возможным благодаря массовому участию украинцев в рядах как Красной армии, так и украинского освободительного движения ОУН и УПА, в рядах движения сопротивления других стран, в армиях союзников, воевавших в Италии и Франции, на Дальнем Востоке и на Тихоокеанском театре военных действий.

Развенчивая миф, что Россия могла победить немецких оккупантов без Украины, историки отмечают, что вклад Украины в разгром гитлеровской Германии и ее союзников трудно переоценить. За все время войны между СССР и Третьим Рейхом 1941-1945 годов жители УССР составляли примерно 7 миллионов или 23% личного состава Вооруженных сил СССР, больше, чем войско Великобритании, которая мобилизовала близка 6 миллионов своих граждан.

По оценкам Института истории НАНУ, прямые человеческие потери Украины составили от 8 до 10 миллионов человек, что больше, чем совокупные человеческие потери Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции, Польши и Канады (около 7,4 миллионов).

Читайте такжеСегодня исполняется 75 лет со дня вторжения СССР в ПольшуТакже украинские историки отмечают: следует помнить, что «победа над нацистскими оккупантами - совместное достижение антигитлеровской коалиции и освободительных движений».

В условиях необъявленной войны Украинский институт национальной памяти обращается к украинским медиа с предложением инициировать акцию памяти «Те, кто боролись за Свободу» и освещать в коротких видеороликах, аудио материалах, размещенных в межпрограммном пространстве и новостях украинских телеканалов, в радиоэфире истории легендарных украинцев. Героями таких рассказов должны стать, в частности, крымскотатарский летчик, Герой СССР Амет-Хан Султан, украинский герой французского Сопротивления Василий Порик, генерал УПА Василий Кук, Герой СССР Алексей Берест, который установил советский флаг на Рейхстаг, Герой Украины Евгений Березняк, который вошел в популярную культуру под кличкой «Майор Вихрь» и приобщился к спасению от тотального уничтожения Кракова и другие.