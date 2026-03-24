'Игра в прятки 2', 'Пиллион' и 'Орлы республики': главные кинопремьеры недели

Также на этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют ретроспективные показы первой части вампирской саги "Сумерки".

Среди главных премьер в кинотеатрах Украины на этой неделе – комедийный хоррор "Игра в прятки: Я иду искать", провокационная романтическая комедия "Пиллион", политический триллер "Орлы республики" и еще несколько новинок.

Тем временем фанаты Эдварда Каллена и Беллы Свон смогут "словить" ностальгию во время ретроспективных показов "Сумерек" – только представьте себе, они впервые вышли на экраны аж 18 лет назад!

В то же время онлайн на Amazon можно будет посмотреть экшн-триллер Pretty Lethal о балетной труппе, попавшей в смертельную передрягу.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Игра в прятки: Я иду искать

Ready or Not 2: Here I Come (США, 2026, комедия/триллер/ужасы)

В продолжении хитового комедийного хоррора 2019 года новоиспеченная вдова Грейс, которая только что в смертельной схватке избавилась от своего мужа и его семьи сатанистов, будет вынуждена сыграть в еще одну безумную игру на выживание. Это уже будет новый уровень – теперь ей придется не только победить членов четырех других влиятельных семей, но и спасти собственную сестру.

К главной роли в новинке вернулась звезда предыдущей части и настоящая "королева крика" Самара Уивинг ("Няня", "Крик 6", "Фанатик", сериал "Эш против зловещих мертвецов"), которую также можно было увидеть и в других жанрах – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Стволы Акимбо" и "Вавилон".

Среди новых имен в касте – Кэтрин Ньютон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Химеры",""Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Эбигейл"), Сара Мишель Геллар ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Крик 2", "Жестокие игры", "Скуби-Ду", "Проклятие", сериал "Баффи – истребительница вампиров"), Элайджа Вуд (франшиза "Властелин колец", "Факультет", "Вечное сияние чистого разума", "Город грехов"), Кевин Дюранд ("Эффект бабочки", "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе", "Поезд в Юму", "Голый пистолет", сериалы "Остаться в живых", "Штамм") и другие.

Также одну из ролей в фильме сыграл культовый хоррор-режиссер Дэвид Кроненберг ("Видеодром", "Муха", "Мертвая зона").

Снял картину режиссерский дуэт Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, также ответственный за первую часть. Кроме того, в списке их работ есть и другие громкие хорроры – "ЗЛО", "Крик 5", "Крик 6" и "Эбигейл".

В американский прокат фильм вышел на прошлой неделе, а его премьера состоялась 13 марта 2026 года на кинофестивале независимого кино SXSW. Первые отзывы о нем положительные.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 75% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Пиллион

Pillion (Великобритания, 2026, комедия/драма/мелодрама)

Главный герой фильма – застенчивый и безинициативный юноша Колин, который до сих пор живет с родителями и просто плывет по течению. Все меняется, когда на него обращает внимание невероятно красивый лидер байкерского клуба Рэй, вырывающий парня из его унылого пригородного существования, знакомя с тайным БДСМ-сообществом квир-байкеров и лишая его всякой наивности на этом пути. Но чем глубже Колин погружается в мир Рэя, полный правил и загадок, тем больше он сомневается, действительно ли ему подходит жизнь, в которой он должен подчиняться кому-то в режиме 24/7.

Главные роли в фильме исполнили Гарри Мэллинг (наиболее известный по роли Дэдли Дурсли в серии фильмов о Гарри Поттере) и Александр Скарсгард ("Меланхолия", "Годзилла против Конга", "Варяг", "Бесконечный бассейн", сериалы "Настоящая кровь", "Киллербот").

Также одну из второстепенных ролей в фильме исполнил американский певец Джейк Ширз, наиболее известный как вокалист поп-группы Scissor Sisters.

Снял картину британский сценарист Гарри Лайтон, для него это полнометражный режиссерский дебют.

Премьера "Пиллиона" состоялась еще в мае 2025 года на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд", где картина получила приз за лучший сценарий, а также награду для собак-актеров Palm Dog – Mutt Moment: за сцены с таксой Гиппо и ротвейлером Росси, которые сопровождали своих хозяев на ночном свидании. Украинские киноманы смогли впервые посмотреть фильм во время киевского кинофестиваля "Молодость" осенью 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 99% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Вижу тебя

Бачу тебе (Украина, 2026, комедия/драма)

Главный герой фильма – украинский военный Матвей, который наконец возвращается домой после длительного лечения. Он полон решимости начать новую жизнь, но неожиданное событие навсегда меняет его планы. Во время попытки сделать фото со своим братом Матвей с удивлением видит, что на экране телефона появляется не его лицо, а изображение незнакомой красавицы, которая в этот самый момент делает селфи. Отныне главное увлечение героя – наблюдать за жизнью очаровательной незнакомки, которая странным образом связана со смартфоном Матвея. После поломки и ремонта телефона связь с девушкой теряется, и герой отправляется на поиски своей любви, еще не понимая, как девушка отреагирует на искалеченного войной парня в инвалидной коляске.

В фильме снялись такие украинские звезды, как Ксения Мишина ("Соседка", "Люксембург, Люксембург", "7 желаний", сериал "Крепостная"), Алексей Яровенко (сериал "Крепостная"), Андрей Фединчик ("Черный ворон", "Круты 1918", "Другой Франко") и Анна Саливанчук ("Свингеры", "Нереальный КОПец").

Сняла фильм украинская актриса и продюсер Юлия Беляк ("Голая правда", "Нереальный КОПец"), для которой это полнометражный режиссерский дебют.

Тайные миры волшебного дерева

The Magic Faraway Tree (Великобритания, 2026, приключения/семейный/фэнтези)

По сюжету фильма, снятого по мотивам одноименной серии книг английской писательницы Энид Блайтон, после неудач на работе отец переезжает с семьей из трех детей из Лондона в старинное сельское поместье, надеясь начать все сначала. Исследуя окружающий лес, дети находят волшебное дерево, уходящее в облака. В его стволе живут удивительные обитатели, а на верхушке то и дело появляются новые волшебные миры. Здесь есть страна сладостей, мир бесконечных дней рождения, место, где люди умеют летать, и еще множество невероятных земель. Вместе с новыми друзьями дети отправляются в увлекательные путешествия, стараясь увидеть как можно больше удивительных миров. Но есть одно правило: каждый мир задерживается на верхушке дерева лишь на определенное время, и если не успеть вернуться, когда он исчезнет, дорога домой закроется навсегда.

Главные роли в картине сыграли Эндрю Гарфилд ("Новый Человек-паук", "Социальная сеть", "Тик-так, бум!", "Время жить"), Клэр Фой ("Девушка в паутине", "Первый человек", "Говорят женщины", сериал "Корона"), Ребекка Фергюсон ("Снеговик", "Доктор Сон", "Острые козырьки: Бессмертный", франшизы "Миссия невыполнима", "Дюна", сериал "Бункер"), Никола Кохлан (сериал "Бриджертоны") и другие.

Режиссером картины выступил Бен Грегор, который до этого много работал на телевидении.

Орлы республики

Eagles of the Republic (Франция, Германия, Швеция, Финляндия, Дания, 2025, триллер/драма/экшн)

В центре сюжета этого политического триллера – самый популярный актер Египта Джордж Фахми, чей звездный статус оказывается под угрозой. Чтобы вернуть свои позиции, он вынужден сыграть в государственной пропагандистской ленте о президенте. Эта роль втягивает его в тонкую пасть политических игр, где границы между искусством и манипуляцией стираются, а отказ может стоить слишком дорого.

Это заключительный фильм "Каирской трилогии" шведского режиссера египетского происхождения Тарика Салеха – до этого вышли криминальный триллер "Случай в отеле "Нил Хилтон" (2017) и политический триллер "Заговор в Каире" (2022).

Во всех трех фильмах главные роли (но разных персонажей) сыграл шведский актер ливанского происхождения Фарес Фарес, которого также можно было увидеть в международных картинах "Код доступа: Кейптаун", "Цель номер один" и "Номер 44", а также во франшизе "Мистериум" и сериалах "Чернобыль", "Мир Дикого Запада".

Мировая премьера картины состоялась в мае 2025 года на Каннском кинофестивале, где она боролась за "Золотую пальмовую ветвь". Также "Орлы республики" стали главным триумфатором шведской национальной премии Guldbagge Awards.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 69% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Сумерки

Twilight (США, 2008, романтика/фэнтези)

В 2008 году юные девушки фанатели от романтической вампирской саги о любви мирного кровопийцы Эдварда Каллена и старшеклассницы Беллы Свон, тогда как критики и киногурманы считали эту франшизу признаком дурного вкуса. Тем не менее, это был настоящий голливудский феномен – и, возможно, благодаря этим ретроспективным показам, которые стартуют в кинотеатрах Украины на этой неделе, кто-то из них сможет взглянуть на историю свежим взглядом, отбросив субъективное мнение.

А еще этот фильм сделал настоящими звездами Роберта Паттинсона ("Космополис", "Ровер", "Маяк", "Тенет", "Дьявол всегда здесь", "Бэтмен", "Микки-17") и Кристен Стюарт ("Все еще Элис", "Персональный покупатель", "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Преступления будущего", "Любовь, ложь и кровопролитие"), которые, впрочем, потратили еще немало лет и усилий, чтобы доказать, что они талантливые актеры.

Балерины на драйве

Pretty Lethal (США, Великобритания, 2026, триллер/экшн)

В центре сюжета фильма – неблагополучная балетная труппа, вынужденная искать убежище, когда их автобус ломается по дороге на престижные соревнования. Теперь девушки в балетных пачках должны использовать всю свою подготовку, чтобы дать отпор банде вооруженных мужчин, которые на них охотятся.

Главные роли в картине сыграли Мэдди Зиглер ("Мьюзик", клипы певицы Sia), Лана Кондор ("Люди Икс: Апокалипсис", "Алита: Боевой ангел", франшиза "Всем парням, которых я любила раньше") и Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Гаттака", "Убить Билла", "Старая гвардия 2").

Сняла картину английская сценаристка и режиссер Вики Джевсон ("Леди Годива", "Прикрытие", сериал "Ведьмак: Происхождение").

Мировая премьера фильма состоялась 13 марта 2026 года на фестивале независимого кино SXSW Festival, а для широкой аудитории фильм станет доступен на Amazon с 25 марта 2026 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 64% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 50 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы марта 2026 года – на этой неделе на Disney+ стартует второй сезон обновленного "Сорвиголовы", а на Netflix выйдут драматический триллер "У меня очень плохое предчувствие" и скандинавский детектив "Харри Холе".