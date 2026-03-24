Истории бывают разные: бывший пленный рассказал о важности любви

Подчеркивает, что стремление к этому чувству является самым сильным триггером в гражданской жизни для бывших пленных.

Для воинов, возвращающихся из российского плена, очень важно, чтобы их ждали близкие, но истории бывают очень разные. Об этом сказал Назарь с позывным "Вівтар", защитник Украины, оборонител Мариуполя во время круглого стола в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сектора, ветеранов и военных при поддержке УНИАН.

Он провел 3,5 года в российском плену и был освобожден из российских застенков 2 октября 2025 года. Он действующий военнослужащий 12-й бригады "Азов" 1-го корпуса НГУ "Азов", проходит реабилитацию в Unbroken.

"К счастью, мне в плену пришлось проделать очень большую ментальную работу, чтобы не сойти с ума, чтобы не потерять свою идентичность, сознание. И это помогло мне работать над собой и после возвращения из плена", – отметил он. При этом он отметил, что самым сильным триггером в гражданской жизни было стремление к любви, потому что "это присуще любому человеку в нашем мире". "А с нашими современными проблемами это тяжело. Потому что ребята возвращаются к своим любимым, надеясь, что те тоже их ждут. Но, к сожалению, случаи бывают разные – и печальные, и радостные. Но, к счастью, есть много добрых людей – честных, искренних, которые вносят очень большой вклад в ментальное здоровье своих бойцов. Они влюбляются, начинают строить свою семью. Это нам очень нужно, потому что нужно думать о будущем нашего государства", – сказал Назари.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2026 года из российского плена вернулись 200 украинских воинов. Среди них – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему освобожденному – 59 лет, самому молодому – 27 лет.

По его словам, многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.

Лубинец отметил, что это уже был второй обмен в 2026 году. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 6622 наших граждан.

