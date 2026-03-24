Россияне уже испытывают ракету-дрон, которая летит со скоростью до 600 км/ч, - Флеш

Россияне постараются сделать так, чтобы украинские перехватчики оказались неэффективными.

Россияне испытывают ракету-дрон "Герань-5", которая летит со скоростью 500–600 км/ч. Об этом Бабелю рассказал Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны.

Он отметил, что когда украинцы начали развивать зенитные дроны, россияне поняли, что рано или поздно они не смогут летать, поскольку мы будем их сбивать.

"Мы уже сбиваем их на 30% зенитными дронами, а будем сбивать на 99 или на 100. То есть им нужно будет придумать контрмеру. Что они могут сделать? Они могут создать систему уклонения… Соответственно, мы должны думать, как они это реализуют", – сказал эксперт.

Кроме того, россияне будут пытаться применять какую-то тактику против нас. Да, они уже делают это, выстраивая "коридоры" на mesh-модемах. Изучают, где можно пролететь, летать на разных высотах.

Также, подчеркнул Бескрестнов, враг попытается "взять нас скоростью". "Наши перехватчики не смогут летать со скоростью более, условно, 300 километров в час. Реактивный "Шахед" сейчас летит со скоростью 280–320 – против него еще есть какие-то идеи, как действовать. Но россияне уже испытывают "Герань-5". Это ракета-дрон, летающая со скоростью 500–600 километров в час", – подчеркнул эксперт.

Да, добавил он, россияне попытаются нарастить скорость реактивных "Шахедов", например, до 400 километров в час и использовать еще больше реактивных ракет-дронов.

"Для того, чтобы все наши перехватчики, которые мы построили и которыми обеспечили всю страну, не были эффективными. Я вижу, что так и будет. И все попытки сейчас в отношении реактивных дронов направлены как раз на эту тематику", – сказал Флеш.

Соответственно, подчеркнул он, мы уже сейчас должны заранее думать, как будем работать со скоростными реактивными дронами.

"А это уже реактивные перехватчики. Там уже совершенно другие технологии".

Как сообщалось, Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, отметил, что Россия в настоящее время недополучает из Ирана необходимые компоненты для производства новых партий ударных дронов типа "Шахед".

По этой причине, по его мнению, сейчас не наблюдается столь масштабного применения дронных систем со стороны России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: