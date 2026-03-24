Украинцы 'физически вымирают', женщинам нужно рожать по меньшей мере по 2 ребенка, - эксперт

По словам эксперта, в Украине критически не будет хватать работников, что будет усугублять экономический кризис.

В Украине ежегодно умирает 500 тысяч человек, а показатели рождаемости колеблются в пределах 180-220 тысяч человек. В декабре 2025 года представители Международной организации труда заявили, что Украине будет не хватать около 8,2–8,6 миллиона рабочих рук, сказал глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу"ДумаЙ".

"Мы физически вымираем. У нас каждый год умирает больше, чем рождается, примерно на 300 тысяч человек. У нас каждый год и без войны умирает около 500 тысяч человек. Рождается около 180–220 тысяч детей. Коэффициент рождаемости составляет 0,7 (ребенка на одну женщину, – УНИАН). До войны он был 1,4", – сказал эксперт.

Он объяснил, что для сохранения численности населения необходимо, чтобы в среднем одна женщина рожала 2,2 ребенка.

"То есть для нормального понимания 10 женщин должны родить 22 ребенка. И тогда у нас будет стабильное количество населения. Но сейчас у нас каждый год минус 300 тысяч, что началось еще с 2010-2012 годов. И эта тенденция неизменна, и она уже не изменится", – отметил Воскобойник.

Он также подчеркнул, что ситуацию усугубляет массовый отток населения за границу. После завершения войны и открытия границ может начаться новая волна трудовой миграции.

"Нам действительно некому будет физически работать, платить налоги. И нам не хватит потребителей товаров и услуг, которые производятся здесь, в Украине, что, в свою очередь, будет усугублять экономический кризис", – подытожил эксперт.

В феврале стало известно, что в ближайшие месяцы более 300 тысяч украинцев, которые ранее бежали от войны и вернулись на родину, могут снова стать вынужденными переселенцами. По данным Международной организации по миграции, более трети из них рассматривают возможность повторного выезда за границу. По состоянию на январь 2026 года в Украине зафиксировано 3,7 млн внутренне перемещенных лиц, с начала войны более 4,4 млн человек вернулись домой.

