Университеты РФ превратились в вербовочные пункты, где молодёжь сталкивается с жёстким выбором.

В учебных заведениях России развернули масштабную кампанию по поиску новых солдат среди тех, кто еще вчера сидел за партами. О том, как студентов заставляют менять ручки на пульты от дронов, пишет The Moscow Times.

Психологическое давление

В Новосибирске визит рекрутеров в колледж транспортных технологий завершился настоящим скандалом из-за нежелания студентов менять аудитории на блиндажи. Президент заведения Мария Кирсанова, не сдерживая эмоций, назвала воспитанников "трусами" за их отказ подписывать контракт.

Об этом стало известно благодаря аудиозаписи встречи, которую один из студентов опубликовал в сети.

"Вы все трусы здесь сидите и боитесь за свою жизнь?", – высказалась возмущенная преподавательница.

Пресс-секретарь организации Idite Lesom Иван Чувильяев подчеркивает, что вербовка имеет четкий график, привязанный к сессиям. Больше всего давят на тех, у кого низкие оценки.

"Один из аргументов, который они используют: мы исключим вас за плохую работу, если не подпишете", – подчеркнул он

В Казанском инновационном университете подход еще более циничный. Студентам-должникам говорят, что они "уже отчислены", но имеют шанс "стать новой армией". Подчеркивая, что страна "верит" именно в тех, кто не смог сдать зачет, превращая академическую неуспеваемость в прямой путь в армию.

Особый акцент рекрутеры делают на "геймерских" навыках молодежи. В Сибирском федеральном университете студентам объясняли, что они "наиболее приспособлены" к войне, потому что "с детства интересуются мобильными телефонами и компьютерными играми". Мол, управлять дроном – это то же самое, что сидеть за приставкой. Об этом рассказывают сами участники таких "воспитательных часов".

Масштабы пропаганды

Студенческое медиа "Гроза" подсчитало, что такие кампании прошли уже в 201 университете по всей стране. Даже "элитный" факультет журналистики МГУ не остался в стороне – там прямо у входа вывесили плакаты с цитатами Путина о дронах.

Чтобы привлечь молодежь, власти не жалеют обещаний. В Московском медицинском колледже №2 студентам рассказывают, что контракт – это "билет в жизнь", и их якобы не отправят на передовую.

Издание отмечает и финансовые "бонусы": Санкт-Петербургский государственный университет предлагает 50 000 рублей единовременно и зарплату до 7 миллионов рублей. Дополнительно обещают переход на бесплатное обучение после возвращения, что выглядит как циничный торг будущим.

"Они предлагают годовой контракт, но не упоминают, что по истечении срока контракт нельзя расторгнуть указом", – подчеркнул руководитель правозащитной организации Citizen Army Law Сергей Кривенко

Студентов обычно заманивают в качестве операторов дронов и обещают, что они "будут заниматься охраной дистанционно", но, как делится опытом 18-летний Сергей из Ленинградской области, реальность иная:

"Теперь нам говорят готовиться к развертыванию в качестве операторов дронов на фронт".

Ограничения для "своих"

Ранее УНИАН писал, что в Москве и Санкт-Петербурге фиксируются масштабные сбои в работе мобильного интернета, которые власти объясняют мерами безопасности. Из-за этих ограничений жители вынуждены возвращаться к устаревшим средствам связи, таким как рации, пейджеры, SMS-сообщения и бумажные карты. Отсутствие стабильной сети уже нанесло российскому бизнесу миллиардные убытки и создало критические проблемы для сервисов доставки, такси и медицинского мониторинга.

Добавим, что Минобороны РФ издало приказ о запрете использования Telegram для своих военных, что может существенно ухудшить управление подразделениями и обострить проблемы со связью. Аналитики ISW отмечают, что такие ограничения вместе с масштабными сбоями в работе мессенджера на территории России являются частью усиленной кампании Кремля по цензуре интернета. Российским солдатам даже угрожают отправлять на штурмы за отказ удалить приложение, предлагая вместо этого переходить на подконтрольные государству альтернативы.

